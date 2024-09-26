CHP lideri Özel: Türkevi hepimiz için bir gurur kaynağı
23:03 26.09.2024 (güncellendi: 23:06 26.09.2024)
© AA / CHP / Alp Eren KayaCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel
© AA / CHP / Alp Eren Kaya
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ABD'nin New York kentinde bulunan CHP Genel Başkanı Özel, Türkevi'ni ziyaret etti. Türkevi binası hakkında basına değerlendirme yapan Özgür Özel "Hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullandı. Aynı zamanda Özel, bundan sonra CHP olarak ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi’nde gerçekleştirmek istediklerini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için gittiği ABDnin New York kentinde Türkevi'ne ziyarette bulundu.
Özel, Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaret sırasında yetkililerle Türkevi'nde bulunan Türkiye’nin BM Daimi Temsilciği ile New York Başkonsolosluğu'nun çalışmaları ve New York’taki Türk toplumu hakkında bilgi aldıklarını belirten Özel, Türkiye’nin dış politikası hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
CHP lideri Özel, Türkevi binası hakkında 'hepimiz için bir gurur kaynağı' ifadesini kullanarak, CHP olarak bundan sonra ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi’nde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
'Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil'
Özel, Türkevi ile ilgili bir soru üzerine şunları ifade etti:
"Burada böyle bir bina yapılırken, Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Böyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye kalkışmak, niyet etmek falan Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden kimseye yakışmaz. Ben bunları yakın yere koymam. Ama böylesi bir binanın, hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek, fazlasını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla pulla ölçülecek bir tarafı yok. Güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirirdi zaten."
'Türkiye’nin ana muhalefet partisi Türkiye’nin dışına adım attığında Türkiye’nin partisidir'
CHP lideri, BM haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de Türkevi'nde bir araya geldiğini aktararak şu açıklamayı yaptı:
"Kendisine CHP olarak Kıbrıs davasının sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade ettik. Türkiye’de siyaset tansiyonu ve tartışmaları ile en sert şekilde devam edebilir. Ama şu an Türkiye’nin ana muhalefet partisi Türkiye’nin dışına adım attığında Türkiye’nin partisidir."
'ABD, vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır'
Özel, ABD'nin Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’ye sahip çıkmamasını da üzüntüyle karşıladıklarını belirterek "Biz vatandaşımıza, evladımıza sahip çıktık. ABD gücünü dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına sahip çıkmasından alır. Ancak ABD, İsrail’e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır" dedi.