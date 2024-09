https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/chp-lideri-ozel-turkevi-hepimiz-icin-bir-gurur-kaynagi-1088485936.html

CHP lideri Özel: Türkevi hepimiz için bir gurur kaynağı

CHP lideri Özel: Türkevi hepimiz için bir gurur kaynağı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için gittiği ABDnin New York kentinde Türkevi'ne ziyarette bulundu.Özel, Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.Ziyaret sırasında yetkililerle Türkevi'nde bulunan Türkiye’nin BM Daimi Temsilciği ile New York Başkonsolosluğu'nun çalışmaları ve New York’taki Türk toplumu hakkında bilgi aldıklarını belirten Özel, Türkiye’nin dış politikası hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.CHP lideri Özel, Türkevi binası hakkında 'hepimiz için bir gurur kaynağı' ifadesini kullanarak, CHP olarak bundan sonra ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi’nde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.'Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil'Özel, Türkevi ile ilgili bir soru üzerine şunları ifade etti:'Türkiye’nin ana muhalefet partisi Türkiye’nin dışına adım attığında Türkiye’nin partisidir'CHP lideri, BM haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de Türkevi'nde bir araya geldiğini aktararak şu açıklamayı yaptı: 'ABD, vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır'Özel, ABD'nin Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’ye sahip çıkmamasını da üzüntüyle karşıladıklarını belirterek "Biz vatandaşımıza, evladımıza sahip çıktık. ABD gücünü dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına sahip çıkmasından alır. Ancak ABD, İsrail’e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır" dedi.

