https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/mansur-yavas-adaylik-tartismasindan-rahatsizim-1088456509.html
Mansur Yavaş: Adaylık tartışmasından rahatsızım
Mansur Yavaş: Adaylık tartışmasından rahatsızım
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarına tepki gösterdi. “Bu tartışmalardan çok rahatsızım.”... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T10:49+0300
2024-09-26T10:49+0300
2024-09-26T10:49+0300
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık tartışmalarından rahatsız olduğunu söyledi.Sözcü Gazetesi’ne konuşan Yavaş, Altılı Masa sürecinde iki yıl boyunca aday tartışması yaşadıklarını hatırlatarak, “Bu tartışmayı iktidar cenahı eksiksiz devam ettirdi. Bundan bir ders alınması lazım.” diye konuştu.'Tek konu halkı mağduriyeti'Adaylık tartışmasının zamanı gelince yapılması gerektiğini ifade eden Yavaş, “Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler. Bunların önüne geçmeye bizim hakkımız yok, ben tek kelime etmiyorum bu konuda.” dedi.İstifa iddialarını yalanladıCHP’den istifa edeceği iddialarını net bir şekilde yalanlayan Yavaş, “Siyasetçiler oyun kurabilir, biz oyuna gelmeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok.” diye konuştu.Mansur Yavaş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini de söyledi.Yüksel Arslan'ın açıklamasıBağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığı iddia edilen açıklamalara da değinen Yavaş, “Bana yakın hiçbir isim böyle konuşamaz, tarzım bu değil.” açıklamasını yaptı
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mansur yavaş, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ankara, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ankara, ankara büyükşehir belediyesi
Mansur Yavaş: Adaylık tartışmasından rahatsızım
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarına tepki gösterdi. “Bu tartışmalardan çok rahatsızım.” diyen Yavaş, gündemin ekonomi olması gerektiğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık tartışmalarından rahatsız olduğunu söyledi.
Sözcü Gazetesi’ne konuşan Yavaş, Altılı Masa sürecinde iki yıl boyunca aday tartışması yaşadıklarını hatırlatarak, “Bu tartışmayı iktidar cenahı eksiksiz devam ettirdi. Bundan bir ders alınması lazım.” diye konuştu.
'Tek konu halkı mağduriyeti'
Adaylık tartışmasının zamanı gelince yapılması gerektiğini ifade eden Yavaş, “Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler. Bunların önüne geçmeye bizim hakkımız yok, ben tek kelime etmiyorum bu konuda.” dedi.
İstifa iddialarını yalanladı
CHP’den istifa edeceği iddialarını net bir şekilde yalanlayan Yavaş, “Siyasetçiler oyun kurabilir, biz oyuna gelmeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok.” diye konuştu.
Mansur Yavaş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini de söyledi.
Yüksel Arslan'ın açıklaması
Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığı iddia edilen açıklamalara da değinen Yavaş, “Bana yakın hiçbir isim böyle konuşamaz, tarzım bu değil.” açıklamasını yaptı