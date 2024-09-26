Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun diploması iptal edilir mi?

Ekrem İmamoğlu’nun diploma tartışmasını neden yazıyorum? Ekrem İmamoğlu’nun diploması var. Daha sonra yüksek lisans yapmış. Orada da sorun yok. Tek sorun; Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinde. O tarihte özel üniversitelerden devlet üniversitesine geçiş var mıydı? Eğer varsa Ekrem İmamoğlu’nun not ortalaması yatay geçiş için yeterli miydi? Yatay geçiş sürecinde babasının arkadaşı ve hemşerisi olan İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun rolü neydi? Bu soruların cevabının zor olduğunu düşünmüyorum. Ama bu soruları aydınlatacak olan iki yer var. Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri ise YÖK. Bu soruların yanıtını ancak Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı açıklama ile alacağız ya da YÖK’ün yapacağı inceleme sonucunda öğrenebileceğiz. Kritik soru şu; eğer Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinde yasal bir sorun varsa diploması iptal edilir mi?"