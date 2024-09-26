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Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun diploması iptal edilir mi?
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun diploması iptal edilir mi?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun üniversite diplomasına yönelik iddiaları bir kez daha gündeme taşıdı ve "İmamoğlu’nun diploması iptal edilir mi" diye sordu. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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politika
ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üniversite diplomasına yönelik iddiaları köşesine taşıdı. Sebebini de şu şekilde açıkladı:
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ekrem imamoğlu, abdulkadir selvi, üniversite, chp, diploma

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun diploması iptal edilir mi?

09:38 26.09.2024 (güncellendi: 09:42 26.09.2024)
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© İBB/ONUR GUNAL
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Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun üniversite diplomasına yönelik iddiaları bir kez daha gündeme taşıdı ve "İmamoğlu’nun diploması iptal edilir mi" diye sordu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üniversite diplomasına yönelik iddiaları köşesine taşıdı. Sebebini de şu şekilde açıkladı:
Ekrem İmamoğlu’nun diploma tartışmasını neden yazıyorum? Ekrem İmamoğlu’nun diploması var. Daha sonra yüksek lisans yapmış. Orada da sorun yok. Tek sorun; Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinde. O tarihte özel üniversitelerden devlet üniversitesine geçiş var mıydı? Eğer varsa Ekrem İmamoğlu’nun not ortalaması yatay geçiş için yeterli miydi? Yatay geçiş sürecinde babasının arkadaşı ve hemşerisi olan İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun rolü neydi? Bu soruların cevabının zor olduğunu düşünmüyorum. Ama bu soruları aydınlatacak olan iki yer var. Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri ise YÖK. Bu soruların yanıtını ancak Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı açıklama ile alacağız ya da YÖK’ün yapacağı inceleme sonucunda öğrenebileceğiz. Kritik soru şu; eğer Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinde yasal bir sorun varsa diploması iptal edilir mi?"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi’den YÖK’e Ekrem İmamoğlu’nun diploması için 'resen inceleme' çağrısı
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