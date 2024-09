https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/mahmud-abbas-new-yorkta-liderlerle-gorustu-destek-istedi-1088449709.html

New York'ta liderlerle görüşen Mahmud Abbas destek istedi

New York'ta liderlerle görüşen Mahmud Abbas destek istedi

Sputnik Türkiye

BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Filistin devletinin... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T02:46+0300

2024-09-26T02:46+0300

2024-09-26T03:02+0300

israil- filistin çatışması

mahmud abbas

filistin

israil-filistin

filistinli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087802991_0:22:2777:1584_1920x0_80_0_0_935b5bc1edd8e277803344f384f195c3.jpg

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.Görüşmede, bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım sağlanması gerektiğini belirten Miçotakis bölgede yükselen tansiyonun istikrarı bozabileceğine ilişkin endişelerini ifade etti. Miçotakis, Filistin meselesinde iki devletli bir çözüme gidecek siyasi sürecin tekrar başlaması gerektiğini vurguladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelen Abbas, Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldı.Macron, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da siviller arasında yaşanan kabul edilemez can kayıpları nedeniyle Abbas'a ve Filistin halkına taziye dileklerini iletti.Mahmud Abbas ayrıca, Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof 'un da aralarında bulunduğu liderlerle de bir araya geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/fransa-lubnanda-21-gunluk-gecici-ateskes-saglanmasi-icin-calismalarin-baslatildigini-duyurdu-1088449569.html

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mahmud abbas, filistin, israil-filistin, filistinli