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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/mahmud-abbas-new-yorkta-liderlerle-gorustu-destek-istedi-1088449709.html
New York'ta liderlerle görüşen Mahmud Abbas destek istedi
New York'ta liderlerle görüşen Mahmud Abbas destek istedi
Sputnik Türkiye
BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Filistin devletinin... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T02:46+0300
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israil- filistin çatışması
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.Görüşmede, bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım sağlanması gerektiğini belirten Miçotakis bölgede yükselen tansiyonun istikrarı bozabileceğine ilişkin endişelerini ifade etti. Miçotakis, Filistin meselesinde iki devletli bir çözüme gidecek siyasi sürecin tekrar başlaması gerektiğini vurguladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelen Abbas, Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldı.Macron, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da siviller arasında yaşanan kabul edilemez can kayıpları nedeniyle Abbas'a ve Filistin halkına taziye dileklerini iletti.Mahmud Abbas ayrıca, Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof 'un da aralarında bulunduğu liderlerle de bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/fransa-lubnanda-21-gunluk-gecici-ateskes-saglanmasi-icin-calismalarin-baslatildigini-duyurdu-1088449569.html
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mahmud abbas, filistin, israil-filistin, filistinli
mahmud abbas, filistin, israil-filistin, filistinli

New York'ta liderlerle görüşen Mahmud Abbas destek istedi

02:46 26.09.2024 (güncellendi: 03:02 26.09.2024)
© Sputnik / Алексей МайшевFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin desteklenmesi konularını liderlerle ayrı ayrı görüştü.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Görüşmede, bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım sağlanması gerektiğini belirten Miçotakis bölgede yükselen tansiyonun istikrarı bozabileceğine ilişkin endişelerini ifade etti.
Miçotakis, Filistin meselesinde iki devletli bir çözüme gidecek siyasi sürecin tekrar başlaması gerektiğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelen Abbas, Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldı.
Macron, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da siviller arasında yaşanan kabul edilemez can kayıpları nedeniyle Abbas'a ve Filistin halkına taziye dileklerini iletti.
Mahmud Abbas ayrıca, Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof 'un da aralarında bulunduğu liderlerle de bir araya geldi.
Beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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Fransa, Lübnan'da 21 günlük geçici ateşkes sağlanması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu
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