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Fransa, Lübnan'da 21 günlük geçici ateşkes sağlanması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu
Fransa, Lübnan'da 21 günlük geçici ateşkes sağlanması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes çalışmalarının başlatıldığını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen acil Lübnan... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil Lübnan oturumunda konuştu. BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta birçok liderin bulunduğunu vurgulayan Barrot, bunun Lübnan'da diplomatik bir çözüm sağlamak için bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.Fransa Dışişleri Bakanı, ABD'li ortaklarıyla birlikte Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.Sunulacak anlaşmaya ilişkin detayların çok yakında paylaşılacağını aktaran Barrot, "İki tarafa da gecikmeden bunu kabul etme çağrısında bulunuyoruz" dedi.Barrot, bu haftanın sonunda bölgedeki aktörlerle görüşmek için Beyrut'a gideceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-lubnan-basbakani-mikati-gorustu-abd-desteklemeseydi-israil-bu-1088447478.html
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lübnan, israil, fransa, abd, ateşkes
lübnan, israil, fransa, abd, ateşkes
Fransa, Lübnan'da 21 günlük geçici ateşkes sağlanması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu
Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes çalışmalarının başlatıldığını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen acil Lübnan oturumunda açıkladı.
Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil Lübnan oturumunda konuştu. BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta birçok liderin bulunduğunu vurgulayan Barrot, bunun Lübnan'da diplomatik bir çözüm sağlamak için bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.
Fransa Dışişleri Bakanı, ABD'li ortaklarıyla birlikte Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.
Sunulacak anlaşmaya ilişkin detayların çok yakında paylaşılacağını aktaran Barrot, "İki tarafa da gecikmeden bunu kabul etme çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Barrot, bu haftanın sonunda bölgedeki aktörlerle görüşmek için Beyrut'a gideceğini bildirdi.