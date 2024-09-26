https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/istanbulda-sicakliklar-8-derece-birden-dusecek-pazartesinden-itibaren-kisliklarinizi-cikarin-1088460188.html
İstanbul'da sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Pazartesinden itibaren 'kışlıklarınızı çıkarın' uyarısı
İstanbul'da sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Pazartesinden itibaren 'kışlıklarınızı çıkarın' uyarısı
Sputnik Türkiye
Hava sıcaklıkları önümüzdeki bir kaç gün boyunca mevsim normallerinde seyredecek ama pazartesi günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T11:36+0300
2024-09-26T11:36+0300
2024-09-26T12:16+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
hava sıcaklığı
soğuk hava
istanbul
orhan şen
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Türkiye güneşli günlerin tadını çıkarmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Hafta başında 'soğuk' kendini gösterecekCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki hafta için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda bu hafta yağış beklenmediğini ama pazartesi günü Marmara'ya önemli miktarda yağış geleceğini duyurdu. Pazartesi günü kışlıklarınızı çıkartınProf. Dr. Şen, "ÖNEMLİ UYARI !!! Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir." diyerek paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Şen, "Marmara ve İstanbulda bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denizinize girin Pazartesi günü kışlıklarınızı çıkartın montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar -Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/prof-dr-sen-turkiye-1-hafta-icinde-2-mevsimi-yasayacak-1088426929.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, soğuk hava, istanbul, orhan şen, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, soğuk hava, istanbul, orhan şen, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
İstanbul'da sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Pazartesinden itibaren 'kışlıklarınızı çıkarın' uyarısı
11:36 26.09.2024 (güncellendi: 12:16 26.09.2024)
Hava sıcaklıkları önümüzdeki bir kaç gün boyunca mevsim normallerinde seyredecek ama pazartesi günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere sıcaklıklar 7-8 derece birden düşecek.
Türkiye güneşli günlerin tadını çıkarmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hafta başında 'soğuk' kendini gösterecek
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki hafta için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda bu hafta yağış beklenmediğini ama pazartesi günü Marmara'ya önemli miktarda yağış geleceğini duyurdu.
Pazartesi günü kışlıklarınızı çıkartın
Prof. Dr. Şen, "ÖNEMLİ UYARI !!! Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir." diyerek paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Şen, "Marmara ve İstanbulda bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denizinize girin Pazartesi günü kışlıklarınızı çıkartın montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar -Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir." dedi.