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SGK Uzmanı Melis Elmen: Doğum oranlarının düşme sebebi zaten ekonomikti, 5 bin lira yardım nasıl kurtaracak?
SGK Uzmanı Melis Elmen: Doğum oranlarının düşme sebebi zaten ekonomikti, 5 bin lira yardım nasıl kurtaracak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, yeni doğum yapacak anneler için yapılacak olan maddi desteğin ayrıntılarını... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T15:05+0300
2025-03-14T15:05+0300
2025-03-14T17:03+0300
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SGK Uzmanı Melis Elmen: Doğum oranlarının düşme sebebi zaten ekonomikti, 5 bin lira yardım nasıl kurtaracak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen: Doğum oranlarının düşme sebebi zaten ekonomikti, 5 bin lira yardım nasıl kurtaracak?
Annelere ödenen doğum parasının 300 liradan 5 bin liraya çıkartılması ve 60 ay boyunca aylık ödeme yapılması ile ilgili düzenleme TBMM'ye sunuldu. 1 Ocak 2025'ten sonra ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Ayrıca ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Bu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar 60 ay sürecek.‘Evlat edinilen çocuklar için de geçerli’Konuyu Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında detaylandıran SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
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Melis Elmen
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Melis Elmen
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doğum desteği, doğum destek paketi, doğum destek, doğum destek paketi 2025, doğum destekli sağlık sigortası, doğum destek parası 2025, doğum destek parası 2024, doğum destekçisi, doğum desteği nasıl alınır, doğum desteği kimlere verilir, melis elmen
SGK Uzmanı Melis Elmen: Doğum oranlarının düşme sebebi zaten ekonomikti, 5 bin lira yardım nasıl kurtaracak?
15:05 14.03.2025 (güncellendi: 17:03 14.03.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, yeni doğum yapacak anneler için yapılacak olan maddi desteğin ayrıntılarını aktardı.
Annelere ödenen doğum parasının 300 liradan 5 bin liraya çıkartılması ve 60 ay boyunca aylık ödeme yapılması ile ilgili düzenleme TBMM'ye sunuldu. 1 Ocak 2025'ten sonra ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Ayrıca ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Bu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar 60 ay sürecek.
‘Evlat edinilen çocuklar için de geçerli’
Konuyu Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında detaylandıran SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
“Anneler için maddi destek geliyor. Etrafında 1 Ocak 2025’ten sonra doğum yapacak ya da ikinci, üçüncü, dördüncü çocuğuna sahip olanlar için geçerli. Tek bir çocuğunuz varsa ilk çocukta bir seferlik 5 bin lira destek geliyor. Artı olarak ikinci çocukta çocuk 5 yaşına gelene kadar her ay bin 500 lira, üçüncü çocuk ve sonrası için de her ay 5 bin lira destek geliyor. Hatta dördüncü çocuktan sonra 6 bin 500 liraya çıkması öngörülüyor. Bu para her ay annenin hesabına yatacak. Evlat edinilen çocuklar için de bu ödeme geçerli olacak. Bu desteği doğum oranlarının düşmesi nedeniyle yapıyorlar. Ama doğum oranlarının düşmesinin sebebi ekonomikti, 5 bin lira çocuğu nasıl kurtarır o da ayrı bir hesap.”