SGK Uzmanı Melis Elmen: Doğum oranlarının düşme sebebi zaten ekonomikti, 5 bin lira yardım nasıl kurtaracak?

“Anneler için maddi destek geliyor. Etrafında 1 Ocak 2025’ten sonra doğum yapacak ya da ikinci, üçüncü, dördüncü çocuğuna sahip olanlar için geçerli. Tek bir çocuğunuz varsa ilk çocukta bir seferlik 5 bin lira destek geliyor. Artı olarak ikinci çocukta çocuk 5 yaşına gelene kadar her ay bin 500 lira, üçüncü çocuk ve sonrası için de her ay 5 bin lira destek geliyor. Hatta dördüncü çocuktan sonra 6 bin 500 liraya çıkması öngörülüyor. Bu para her ay annenin hesabına yatacak. Evlat edinilen çocuklar için de bu ödeme geçerli olacak. Bu desteği doğum oranlarının düşmesi nedeniyle yapıyorlar. Ama doğum oranlarının düşmesinin sebebi ekonomikti, 5 bin lira çocuğu nasıl kurtarır o da ayrı bir hesap.”