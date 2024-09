https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/cumhurbaskani-erdogan-brics-ve-aseanda-yer-almamiz-bolgelerin-aritmetigini-de-degistirecek-1088478737.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS ve ASEAN’da yer almamız, bölgelerin aritmetiğini de değiştirecek

26.09.2024

ABD'nin New York kentinde yapılan BM Genel Kurulu'nun bu yıl ‘hiç kimseyi geride bırakmamak’ temasıyla yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliğin korunması açısından önem taşıyan temel meselelere dair görüşlerimizi paylaştım. Gazze özelinde mevcut uluslararası sistemin ve kurumların asli görevlerini yerine getirme noktasında sınıfta kaldıklarını bir kez daha açıkça ifade ettim" dedi.New York'ta bulunduğu sürede ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, İran, Sırbistan ve Ukrayna, Maldivler Cumhurbaşkanları, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, Kuveyt Veliaht Prensi, Arnavutluk, Pakistan, Irak, Lübnan, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve Ermenistan Başbakanları, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya geldiğinin altını çizdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında yaptığı görüşmeleri şu sözlerle özetledi:'Bir suçlunun Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesi'Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze ve Lübnan'daki duruma ilişkin "Gazze'de kötüleşen insani krizin üzerinde özellikle durdum. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Filistin'e yönelik yardımları mutlaka artırmamız gerektiğini, bunun için iş birliği içinde çalışmamız, İsrail üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmamız gerektiğini tüm görüşmelerimde muhataplarıma ifade ettim. Sizler de zaten an be an takip ediyorsunuz. İsrail tam da bizim aylardır uyardığımız şekilde Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyor. Lübnan'a yönelik saldırılar bunun en son örneği oldu. Son bir haftada 600’ün üzerinde Lübnanlı katledildi. Dünya sessiz kaldıkça ve Batılı ülkeler İsrail yönetimine silah desteği verdikçe, bu katliamlar maalesef devam edecek. Görüşmelerimizde bu tehlikeye dikkat çektik" dedi. İsrail başbakanı Netanyahu'nun ABD'ye gelişi ve "Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'i engelleyecek somut bir adımın atılamamış olmasını, liderler düzeyinde ortak bir itirazın yükselmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Erdoğan şöyle cevapladı:BM'in geleceğiyle ilgili gelen soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler, savaşları önleme misyonunu yerine getiremeyen, kimseye söz dinletemeyen, kendi görevlilerini dahi koruyamayan ve onları öldüren İsrail'den hesap soramayan bir pozisyondadır. Nitekim dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gueterres ile yaptığımız görüşmede bana kayıp rakamını verince gerçekten çok şaşırdım. Ciddi sayıda Birleşmiş Milletler görevlisi şu anda İsrail'in katliamlarına kurban gitti. Birleşmiş Milletler, güçlünün haklı olduğu bir düzene bekçilik yapan bir yapıya dönüşmüş ve işlevselliğini yitirmiş durumdadır. Mevcut düzende Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin dokunulmaz beş üyesi, istediğini acımasızca yapabiliyor. Zaten geçici üyelerin herhangi bir fonksiyonu yok. Konseye geçici üye olarak alınan devletler orada idare ediliyorlar. Peki bu daimi üyeler nerelerden? Asya, Avrupa, Amerika… Dini noktada da dünyada Müslüman ülkelerin sayısı belli, ama Müslüman ülkelerden hiçbiri daimi üyeler arasında yer almıyor. Şimdi Afrika daimi üyelik istiyor. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Afrikalıya yer var mı, yok. Japonya üyelik istiyor mu, istiyor. Peki yer var mı, yok. Avrupa'dan Almanya istiyor. Almanya'ya da yer yok. Türkiye olarak biz de istiyoruz. Bize de yer yok. Niye? Türkiye olarak biz, Almanya, Japonya burada istediğini alamayan ülkeler konumunda. Biz haklı talebimize devam edeceğiz. Sayın Guterres de yaptığımız görüşmede bize hak verdi ama bu hakkı teslim etmek gibi bir güçleri, bir imkanları da yok" dedi. Ukrayna ile ilgili gelen soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıtladı:'Günümüzün Hitleri Netanyahu da bu gerçekle yüz yüze gelecek'"Bölgesel bir savaş durumunda Türkiye'nin pozisyonu, durduğu yer nasıl olur? sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in “Güney'de Türkiye olmadan Avrupa Kıtası’nın güvenliği öngörülemez, imkansız” sözlerinin sorulması üzerine Erdoğan, "Ben Sayın Stoltenberg’e hakikaten görevi boyunca Türkiye'yle olan münasebetlerini en ideal şekilde sürdüren bir Genel Sekreter olarak bakıyorum. NATO Genel Sekreterliği boyunca bunu başarıyla sürdürdü. Türkiye'yle münasebetlerinde de hiçbir zaman olumsuz bir çizgi çizmedi. Sayın Rutte ile bakalım bu durum nasıl devam edecek? Yeni Genel Sekreter Mark Rutte ile de Hollanda Başbakanlığı süresi içerisindeki dostluğumuz iyiydi. İnşallah NATO Genel Sekreterliği’nde de bu dayanışmayı, bu birlikteliği yine devam ettiririz. Kurucu değerlerinden uzaklaşan ve onlara sahip çıkamayan uluslararası kuruluşlar ve ittifaklar yozlaşır. Bu temel arızayı gideremezlerse artık ana görevlerini dahi yapamaz hale gelirler. NATO eğer “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” ilkesini “hepimiz bazılarımız için, bazılarımız hepimiz için” gibi bir forma dönüştürme tehlikesi ile yüz yüze gelirse o yozlaşma başlar. Bunun için tedbirler almak ve vakit geçirmeden uygulamak gerekir. Hele konu güvenlik gibi hayati bir husus ise ilkelerden milim sapma olmamalıdır. Türkiye, NATO içerisinde yükümlülüklerinin de sorumluluklarının da farkında olan ve bunları eksiksiz yerine getiren güvenilir bir müttefiktir. Türkiye’nin NATO için ne kadar kıymetli olduğunu Avrupa’nın bildiği ancak zaman zaman bunu göz ardı ettiğini görüyoruz" ifadeleriyle değerlendirdi. 'Amerika'da F-35 konusunu bizler yalnız Trump döneminde yaşamadık, sonrasında da devam etti'Açıklamalarında Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Erdoğan, şu cümleleri kaydetti:'Ermenistan ile Azerbaycan barışı iki ülke için de yeni fırsatlar ve kazançların kapısını aralayacak'Açıklamasında, "Sayın Paşinyan'ın yaklaşımına baktığımız zaman olumsuz bir havada görünmüyor" diyen Erdoğan, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'BRICS ve ASEAN’da yer almamız bölgelerin aritmetiğini de değiştirecek'"BRICS’e üye olmak noktasında olumlu ya da olumsuz gördüğünüz öngörüleriniz nelerdir?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıtladı:'Bizim anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz söz konusu değil'"Yeni Anayasanın zorunluluk olduğunu her fırsatta ifade ediyorsunuz. İlk 4 maddenin de Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediniz. Ancak muhalefetin çeşitli gerekçelerle sürece katılmama gibi bir direnci var. Muhalefetin bu ısrarlı uzlaşma arayışınızda samimi davranacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:'İç cephe bizi biz yapan değerlerdir'Konuşmasında, "İç cephe bizi biz yapan değerlerdir" diyen Erdoğan, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:AK Parti kongre sürecinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye’ye 23 yıldır yeniyi anlatıyor ve yeniyi sunuyoruz. O yeninin içinde bizi biz yapan değerlerimiz en taze biçimde yer alıyor. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi pergelimizin bir bacağı işte o değerlerde sabit, diğer bacağımız alemi dolaşıyor. Biz, milletin mesajını en doğru biçimde okuduk, o mesajı gereğini yerine getirmek için değişim diyoruz. Sözünü ettiğimiz değişim bir yeniden doğuş hamlesidir. Yunus'un dediği gibi 'Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası?' Biz şimdi bunun gereğini yerine getiriyoruz" cümlelerini kaydetti.'Birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı'Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde, yeminlerini kılıçlarla yapan teğmenler konusuna da değinen Erdoğan, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:

