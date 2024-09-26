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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısı sonrası basın mensupları ile bir araya... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T17:23+0300
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politika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısı sonrası yargılandığı 'Ahmak davası' hakkında açıklamada bulundu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Mahkemeden çıkabilecek siyasi yasak kararı hakkında konuşan Başkan İmamoğlu "Davanın son birkaç haftadır yoğun şekilde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var. Bu dava toplumu rahatsız ediyor, böyle bir dava olmaz" dedi.'Yargının bir silah gibi kullanıldığını düşünenlerdenim'Yargılandığı Ahmak davası hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:Mansur Yavaş ile görüşme olacak mı?Basın mensuplarının ''Mansur Yavaş ile bugün görüşecek misiniz?'' sorusuna cevap veren Başkan İmamoğlu ''Her geldiğimde ararım, görüşürüm. Alacağım olsun, bugün zamanımız kısıtlı'' dedi.Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor?İBB Başkanı İmamoğlu, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine 'ahmak' demesine yanıt olarak '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır' dediği için, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Ancak yargılama devam ettiği için siyasi yasak kararı çıkmadı.
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ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), siyasi parti, siyasi kriz, mahkeme, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yargı, dava, hakaret
ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), siyasi parti, siyasi kriz, mahkeme, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yargı, dava, hakaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' açıklaması

17:23 26.09.2024 (güncellendi: 17:25 26.09.2024)
© İHA / ERHAN CAN - SEMA DEMİR-AW218206Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© İHA / ERHAN CAN - SEMA DEMİR-AW218206
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısı sonrası basın mensupları ile bir araya geldi. İmamoğlu, hakkında siyasi yasak kararı istenen davayla ilgili açıklamada bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısı sonrası yargılandığı 'Ahmak davası' hakkında açıklamada bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Mahkemeden çıkabilecek siyasi yasak kararı hakkında konuşan Başkan İmamoğlu "Davanın son birkaç haftadır yoğun şekilde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var. Bu dava toplumu rahatsız ediyor, böyle bir dava olmaz" dedi.

'Yargının bir silah gibi kullanıldığını düşünenlerdenim'

Yargılandığı Ahmak davası hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:
Yargının bir silah gibi kullanıldığını düşünenlerdenim. Bu sürdürülemez. Temennim odur ki yargının bu şekilde manipüle edilmesine istinaf son verir. Oradaki yargıçlardan en büyük isteğim bu, dilerim ve isterim ki o tarihi görevi yerine getirirler ve toplumu rahatlatırlar. Böyle bir davanın varlığını, gerekçesini, yargılanmayı bile anlatamazsanız. Sabah birisi arıyor, haber veriyor 'Bugün karar veriyorlar.' Hadi bakalım, altı saat sonra bütün Türkiye bunu konuşuyor. Yargıçların, savcıların, hakimlerin bu konuda tarihi görevlerini, omuzlarındaki büyük yükün karşılığını vermelerini ülkemin geleceği için istiyorum. Bu iş Türkiye'nin demokrasi ve hukuk meselesi. Dava şahsileşmemeli.

Mansur Yavaş ile görüşme olacak mı?

Basın mensuplarının ''Mansur Yavaş ile bugün görüşecek misiniz?'' sorusuna cevap veren Başkan İmamoğlu ''Her geldiğimde ararım, görüşürüm. Alacağım olsun, bugün zamanımız kısıtlı'' dedi.

Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor?

İBB Başkanı İmamoğlu, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine 'ahmak' demesine yanıt olarak '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır' dediği için, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Ancak yargılama devam ettiği için siyasi yasak kararı çıkmadı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
5 Haziran , 16:37
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