https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-imamoglundan-siyasi-yasak-aciklamasi-1088479155.html

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' açıklaması

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısı sonrası basın mensupları ile bir araya... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T17:23+0300

2024-09-26T17:23+0300

2024-09-26T17:25+0300

politika

ekrem imamoğlu

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

siyasi parti

siyasi kriz

mahkeme

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

yargı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısı sonrası yargılandığı 'Ahmak davası' hakkında açıklamada bulundu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Mahkemeden çıkabilecek siyasi yasak kararı hakkında konuşan Başkan İmamoğlu "Davanın son birkaç haftadır yoğun şekilde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var. Bu dava toplumu rahatsız ediyor, böyle bir dava olmaz" dedi.'Yargının bir silah gibi kullanıldığını düşünenlerdenim'Yargılandığı Ahmak davası hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:Mansur Yavaş ile görüşme olacak mı?Basın mensuplarının ''Mansur Yavaş ile bugün görüşecek misiniz?'' sorusuna cevap veren Başkan İmamoğlu ''Her geldiğimde ararım, görüşürüm. Alacağım olsun, bugün zamanımız kısıtlı'' dedi.Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor?İBB Başkanı İmamoğlu, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine 'ahmak' demesine yanıt olarak '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır' dediği için, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Ancak yargılama devam ettiği için siyasi yasak kararı çıkmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ekrem-imamoglu-turkiye-belediyeler-birligi-baskani-secildi-1084535267.html

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ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), siyasi parti, siyasi kriz, mahkeme, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yargı, dava, hakaret