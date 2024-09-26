https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakan-uraloglu-2071i-planlayan-bir-ulke-durumuna-geldik-cok-sukur-1088483053.html

Bakan Uraloğlu: 2071'i planlayan bir ülke durumuna geldik çok şükür

Bakan Uraloğlu: 2071'i planlayan bir ülke durumuna geldik çok şükür

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bingöl'de STK ve İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'nda yaptığı koşmasında, ertesi gün maaşı bankadan 'acaba... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T20:24+0300

2024-09-26T20:24+0300

2024-09-26T21:06+0300

politika

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

bingöl

maaş

recep tayyip erdoğan

hızlı tren

yüksek hızlı tren (yht)

marmaray

yavuz sultan selim köprüsü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088482644_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_fc75d2c666cefcf8e1616c51e0a70c78.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu topraklara mührümüzü basışımızın 1000. yılı olan 2071 için hedefler koyduk. Ertesi gün maaşını bankadan 'Acaba çekebileceğim mi?' diye düşünen bir ülkeden 2028'i, 2035'i, 2053'ü ve hatta 2071'i planlayan bir ülke durumuna geldik çok şükür" dedi.Bakan Uraloğlu, Bingöl Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar milletin en büyük desteğini alarak, toplumun büyük kesiminin güvenine nail olmuş büyük bir siyasi hareketin temsilcileri olduklarını söyledi.Ekonomi, terör, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye'nin önündeki neredeyse yarım asırlık sorunları fiilen çözmüş, başarılı ve büyük bir siyasi parti olan AK Parti'nin mensupları olduklarını kaydeden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli, gayretli, ülke sevdalısı kadrolarla güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.Yıllardır inkar edilen, ihmal edilen kişisel hak ve özgürlüklerin tek tek teslim edildiğini, her kesim için özgürlüklerin genişlediğini anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:Bugüne kadar milletin iradesi ve dualarıyla ülkeyi, birliği ve kardeşliği hedef alan bu kirli tezgahları şimdiye kadar bozduklarını, yıktıklarını ve çöpe attıklarını anlatan Uraloğlu, bundan sonra daha etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.'Darbe anayasası ile bu işin yürümeyeceğine hep beraber kanaat getirdik'Yeni bir anayasa yapılması için de gayret ettiklerini ve çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti:Bakan Uraloğlu, AK Parti olarak ekim ayından itibaren bütün Türkiye'de kuşatıcı, güzel bir kongre sürecini başlatacaklarını, kongrenin tamamlandığı yerlerde süratle yoğun bir saha çalışması yürüteceklerini bildirdi.'77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık'Sahada hep var olduklarını, bundan sonra da hep beraber olmaya devam edeceklerini dile getiren Uraloğlu, şöyle dedi:AK Parti hükümetleri dönemlerinden birçok işe imza attıklarını anlatan Uraloğlu, hizmetleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana çok sayıda altyapı projesine imza attıklarını, sadece Bakanlık olarak 277 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını bildiren Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Ülkeyi yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdıklarını kaydeden Uraloğlu, 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren demir yolu inşa ettiklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakan-bayraktar-sakarya-gaz-sahasinda-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-dogal-gaz-kesfini-yaptik-1088482435.html

bingöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, bingöl, maaş, recep tayyip erdoğan, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), marmaray, yavuz sultan selim köprüsü, osmangazi köprüsü, anayasa