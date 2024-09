https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakan-bayraktar-sakarya-gaz-sahasinda-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-dogal-gaz-kesfini-yaptik-1088482435.html

Bakan Bayraktar: Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık

Bakan Bayraktar: Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar yaptığı açıklamada, Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz leşfini yaptıklarını belirterek o... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T20:14+0300

2024-09-26T20:14+0300

2024-09-26T20:14+0300

politika

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

sakarya

gaz

oruç reis araştırma gemisi

somali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087777783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63dd7054797dfb9a62138cb1b5836fd0.jpg

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta temaslarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamalarda bulundu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BM Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde verdiği röportajında, "Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Şu anda oradan üretimimiz devam ediyor. Üretimimizi artırarak devam ediyoruz. İlk etapta 10 milyon metreküplük üretime inşallah birkaç ay içerisinde çıkmış olacağız. Bu sayede de 4 milyon üzerinde hanenin doğal gazını kendimiz karşılıyor olacağız" dedi.Türkiye'nin enerji alanındaki vizyonunu ve geleceğe yönelik yatırımlarını detaylandıran Bayraktar, geçen hafta Houston'da önemli bir enerji anlaşmasına imza attıklarını belirterek, “Türkiye için önemli bir anlaşmaya imza attık. Uzun dönemli bir sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmasına 10 yıl boyunca Türkiye'ye yaklaşık 1,6 milyar metrekare küp her yıl gaz getirecek bir anlaşmaya imzası atmıştık Houston'da. Daha sonra da Cumhurbaşkanımızla beraber tekrar buraya geldik. New York'ta şimdi Birleşmiş Milletler haftasında yine gerek ikili görüşmeler, gerek yatırım konferans kapsamında çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.'Buradaki yatırımcılar Türkiye'nin istikrarlı gelişen bir piyasa olmasını çok önemsiyorlar'Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye büyük önem verdiğini ifade eden Bayraktar, "Biz Türkiye olarak enerjide üç tane çok önemli konuyla ilgili çalışma yürütüyoruz ve bunlarla ilgili birçok yatırım fırsatı olduğunu açıkçası buradaki yatırımcılarla, finansal kuruluşlarla paylaştık" dedi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'4 milyon üzerinde hanenin doğal gazını kendimiz karşılıyor olacağız'Bayraktar, Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığını hatırlatarak, “Biz yine 2016-2017'de başladığımız bu Türkiye'nin aramacılığında farklı bir modele biliyorsunuz geçmiştik ve kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi jeologlarımızla bu aramaları yapacağız demiştik. Akdeniz'den sonra Karadeniz bize keşfin geldiği yer oldu. Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Şu anda oradan üretimimiz devam ediyor. Üretimimizi arttırarak devam ediyoruz. İlk etapta 10 milyon metreküplük üretime inşallah birkaç ay içerisinde çıkmış olacağız. Bu sayede de 4 milyon üzerinde hanenin doğal gazını kendimiz karşılıyor olacağız. Dolayısıyla dışarıdan bu ithalatı azaltmış oluyoruz. Yine geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen Çanakkale'de şu anda aktivasyon çalışmaları devam eden yüzer üretim platformumuz geldi. Onunla da bir 10 milyon metreküp bir 4 milyon hane halkına da oradan işlediğimiz gazı vereceğiz, dolayısıyla Türkiye'nin yaklaşık 8-8.5 milyon hanesine doğal gazımızı kendimiz üretmiş olacağız inşallah 2026 yılına geldiğimizde. Ama daha çok ihtiyacımız var. Daha çok eve gaz götürüyoruz. Sanayimizin ihtiyacı var, ticarethanelerin ihtiyacı var” dedi.'Oruç Reis'i birkaç gün içerisinde Somali'ye uğurlayacağız'Bakan Bayraktar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:'Somut projelerle bu dış finansmanı Türkiye'ye geleceğine inanıyorum'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı 'tarihi' olarak nitelendiren Bayraktar, “Cumhurbaşkanımızın burada hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma hakikaten bana göre çok tarihiydi. Benim kişisel olarak buna yani sizler de öyle buna şahitlik etmemiz gerçekten çok tarihiydi. Ama onun ötesinde birçok ikili görüşme oldu. Biraz önce ben Irak Başbakanı'yla olan görüşmeden Cumhurbaşkanımıza eşlik ettim ve oradan çıktım. Onun dışında yatırımcılarla, finansçılarla buradaki yaptığımız görüşmelerin hepsinde Türkiye'nin özellikle hem ekonomik programına, orta vadeli programına ve tekrar ekonomisinin reformlarla beraber yükselen trendinin bir ivmesini, hareketliliğini hissetmeye başladık. Bu çok önemli. Bunu onlara da hissettirmeye çalışıyoruz açıkçası. Burada da karşılık bulduğunu ve önümüzdeki dönemde inşallah çok somut projelerle bu dış finansmanı Türkiye'ye geleceğine ve ülkemizin bu anlamda ekonomisine de değer katacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bakan-bayraktar-almanya-engellemeye-calisiyor-diyerek-akkuyu-ngsnin-bitecegi-tarihi-acikladi-1088263625.html

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, sakarya, gaz, oruç reis araştırma gemisi, somali