https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/fransa-cumhurbaskani-macron-her-zaman-lubnanin-yaninda-olduk-1088404795.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Her zaman Lübnan'ın yanında olduk

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Her zaman Lübnan'ın yanında olduk

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için gerçekleştirilecek BMGK acil oturumunun çok öneli olduğunu ifade ederek, üklesinin... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T00:58+0300

2024-09-25T00:58+0300

2024-09-25T00:58+0300

dünya

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

emmanuel macron

fransa

lübnan

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ABD'ye ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Fransız basınına Lübnan hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının ardından Lübnan'daki son gelişmeleri ele almak için BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenecek toplantının çok önemli olduğunu ifade eden Macron, ülkesinin her zaman Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti. Macron, bölgedeki durum göz önünde bulundurulduğunda bu toplantıyı desteklediğini vurgulayarak, "Her zaman Lübnan'ın yanında olduk ve öyle olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için gerçekleştirilecek BMGK acil oturumu Fransa tarafından talep edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bmgk-lubnan-icin-acil-oturumla-toplanacak-1088404217.html

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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), emmanuel macron, fransa, lübnan