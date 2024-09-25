https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bmgk-lubnan-icin-acil-oturumla-toplanacak-1088404217.html
BMGK, Lübnan için acil oturumla toplanacak
BMGK, Lübnan için acil oturumla toplanacak
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak. Böylece 1 hafta içinde Lübnan için ikinci kez... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T00:17+0300
2024-09-25T00:17+0300
2024-09-25T00:19+0300
dünya
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
lübnan
oturum
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BMGK, Lübnan için acil oturumla bugün bir araya gelecek. Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliği'nden edinilen bilgiye göre, oturum yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek.Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/iraktan-teklif-islam-ve-arap-ulkeleri-ortak-zirvesi-duzenlensin-1088403124.html
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lübnan, oturum
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lübnan, oturum
BMGK, Lübnan için acil oturumla toplanacak
00:17 25.09.2024 (güncellendi: 00:19 25.09.2024)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak. Böylece 1 hafta içinde Lübnan için ikinci kez oturum gerçekleşmiş olacak.
BMGK, Lübnan için acil oturumla bugün bir araya gelecek. Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliği'nden edinilen bilgiye göre, oturum yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek.
Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.
Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.
BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.