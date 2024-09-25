https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bmgk-lubnan-icin-acil-oturumla-toplanacak-1088404217.html

BMGK, Lübnan için acil oturumla toplanacak

BMGK, Lübnan için acil oturumla toplanacak

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak. Böylece 1 hafta içinde Lübnan için ikinci kez... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

lübnan

oturum

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BMGK, Lübnan için acil oturumla bugün bir araya gelecek. Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliği'nden edinilen bilgiye göre, oturum yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek.Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.

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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lübnan, oturum