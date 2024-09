Dünyanın en başarılı savunma oyuncularından biriydi: Efsanevi genç sporcu Raphael Varane futbolu bıraktı

"Her güzel şeyin bir sonu vardır derler. Kariyerimde birçok zorluğa göğüs gerdim, bu durumla defalarca kez karşılaştım, neredeyse hepsinin imkansız olması gerekiyordu. İnanılmaz duygular, özel anlar ve ömür boyu sürecek anılar. Bu anları düşünürken, hepimizin sevdiği oyundan emekli olduğumu duyurmaktan büyük bir gurur ve tatmin duygusu duyuyorum.



Kendimi en yüksek standartlara bağlı tutuyorum, sadece oyuna tutunmakla kalmayıp güçlü bir şekilde çıkmak istiyorum. Kalbinizi ve içgüdülerinizi dinlemek büyük bir cesaret dozu gerektirir. Arzu ve ihtiyaçlar iki farklı şeydir. Binlerce kez düştüm ve kalktım.



Kendim, kulüplerim, ülkem, takım arkadaşlarım ve oynadığım her takımın taraftarları için savaşmayı sevdim. Lens'ten Madrid'e, Manchester'a ve milli takımımız için oynamaya. Her rozeti sahip olduğum her şeyle savundum ve yolculuğun her dakikasını sevdim. En üst seviyedeki oyun heyecan verici bir deneyimdir. Vücudunuzun ve zihninizin her seviyesini test eder. Yaşadığımız duyguları başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sporcular olarak asla tatmin olmayız, başarıyı asla kabul etmeyiz. Bu bizim doğamız ve bizi besleyen şeydir.



Pişman değilim, hiçbir şeyi değiştirmem. Hayal edebileceğimden bile fazlasını kazandım, ancak övgüler ve kupaların ötesinde, ne olursa olsun samimi olma prensiplerime bağlı kaldığım ve her yeri bulduğumdan daha iyi bir şekilde terk etmeye çalıştığım için gururluyum. Umarım hepinizi gururlandırmışımdır.



Ve böylece, sahanın dışında yeni bir hayat başlıyor. Como'da kalacağım. Sadece kramponlarımı kullanmadan. Yakında daha fazlasını paylaşmayı dört gözle beklediğim bir şey.



Şimdilik, oynadığım her kulübün taraftarlarına, takım arkadaşlarıma, koçlarıma ve personelime... kalbimin derinliklerinden, bu yolculuğu en çılgın hayallerimin bile öngörebileceğinden daha özel hale getirdiğiniz için teşekkür ederim.



Teşekkürler, futbol. Sevgiyle, Rapha" dedi.