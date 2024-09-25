Dünyanın en başarılı savunma oyuncularından biriydi: Efsanevi genç sporcu Raphael Varane futbolu bıraktı
11:37 25.09.2024 (güncellendi: 11:39 25.09.2024)
© AARaphael Varane
© AA
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Real Madrid ve Manchester United'ın eski oyuncusu ve efsanevi futbolcular arasında yerini alan Raphael Varane 31 yaşında beklenmedik bir kararla futbolu bıraktığını açıkladı. Peki, Varane neden futbolu bıraktı?
Son dönemde Raphael Varane’ın futbolu bırakacağı yönünde söylentiler gündeme gelmişti Spor muhabiri Fabrizio Romano, tecrübeli Fransız yıldız Raphael Varane'ın futboldan emekli olmayı ciddi ciddi düşündüğünü söylemesinin ardından tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını ifade etti.
Varane yaptığı açıklamada şunları aktardı:
"Her güzel şeyin bir sonu vardır derler. Kariyerimde birçok zorluğa göğüs gerdim, bu durumla defalarca kez karşılaştım, neredeyse hepsinin imkansız olması gerekiyordu. İnanılmaz duygular, özel anlar ve ömür boyu sürecek anılar. Bu anları düşünürken, hepimizin sevdiği oyundan emekli olduğumu duyurmaktan büyük bir gurur ve tatmin duygusu duyuyorum.
Kendimi en yüksek standartlara bağlı tutuyorum, sadece oyuna tutunmakla kalmayıp güçlü bir şekilde çıkmak istiyorum. Kalbinizi ve içgüdülerinizi dinlemek büyük bir cesaret dozu gerektirir. Arzu ve ihtiyaçlar iki farklı şeydir. Binlerce kez düştüm ve kalktım.
Kendim, kulüplerim, ülkem, takım arkadaşlarım ve oynadığım her takımın taraftarları için savaşmayı sevdim. Lens'ten Madrid'e, Manchester'a ve milli takımımız için oynamaya. Her rozeti sahip olduğum her şeyle savundum ve yolculuğun her dakikasını sevdim. En üst seviyedeki oyun heyecan verici bir deneyimdir. Vücudunuzun ve zihninizin her seviyesini test eder. Yaşadığımız duyguları başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sporcular olarak asla tatmin olmayız, başarıyı asla kabul etmeyiz. Bu bizim doğamız ve bizi besleyen şeydir.
Pişman değilim, hiçbir şeyi değiştirmem. Hayal edebileceğimden bile fazlasını kazandım, ancak övgüler ve kupaların ötesinde, ne olursa olsun samimi olma prensiplerime bağlı kaldığım ve her yeri bulduğumdan daha iyi bir şekilde terk etmeye çalıştığım için gururluyum. Umarım hepinizi gururlandırmışımdır.
Ve böylece, sahanın dışında yeni bir hayat başlıyor. Como'da kalacağım. Sadece kramponlarımı kullanmadan. Yakında daha fazlasını paylaşmayı dört gözle beklediğim bir şey.
Şimdilik, oynadığım her kulübün taraftarlarına, takım arkadaşlarıma, koçlarıma ve personelime... kalbimin derinliklerinden, bu yolculuğu en çılgın hayallerimin bile öngörebileceğinden daha özel hale getirdiğiniz için teşekkür ederim.
Teşekkürler, futbol. Sevgiyle, Rapha" dedi.
Kendimi en yüksek standartlara bağlı tutuyorum, sadece oyuna tutunmakla kalmayıp güçlü bir şekilde çıkmak istiyorum. Kalbinizi ve içgüdülerinizi dinlemek büyük bir cesaret dozu gerektirir. Arzu ve ihtiyaçlar iki farklı şeydir. Binlerce kez düştüm ve kalktım.
Kendim, kulüplerim, ülkem, takım arkadaşlarım ve oynadığım her takımın taraftarları için savaşmayı sevdim. Lens'ten Madrid'e, Manchester'a ve milli takımımız için oynamaya. Her rozeti sahip olduğum her şeyle savundum ve yolculuğun her dakikasını sevdim. En üst seviyedeki oyun heyecan verici bir deneyimdir. Vücudunuzun ve zihninizin her seviyesini test eder. Yaşadığımız duyguları başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sporcular olarak asla tatmin olmayız, başarıyı asla kabul etmeyiz. Bu bizim doğamız ve bizi besleyen şeydir.
Pişman değilim, hiçbir şeyi değiştirmem. Hayal edebileceğimden bile fazlasını kazandım, ancak övgüler ve kupaların ötesinde, ne olursa olsun samimi olma prensiplerime bağlı kaldığım ve her yeri bulduğumdan daha iyi bir şekilde terk etmeye çalıştığım için gururluyum. Umarım hepinizi gururlandırmışımdır.
Ve böylece, sahanın dışında yeni bir hayat başlıyor. Como'da kalacağım. Sadece kramponlarımı kullanmadan. Yakında daha fazlasını paylaşmayı dört gözle beklediğim bir şey.
Şimdilik, oynadığım her kulübün taraftarlarına, takım arkadaşlarıma, koçlarıma ve personelime... kalbimin derinliklerinden, bu yolculuğu en çılgın hayallerimin bile öngörebileceğinden daha özel hale getirdiğiniz için teşekkür ederim.
Teşekkürler, futbol. Sevgiyle, Rapha" dedi.
Bu yaz Como'ya bedelsiz olarak katılan Varane, ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bugünlere kadar sahalardan uzak kaldı.
Dünyanın en başarılı savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen Raphael Varane, futbol kariyerinde elde ettiği başarılar ve gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Kariyeri boyunca Real Madrid ve Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen Varane, aynı zamanda Fransa Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri. Peki, Varane neden bu kadar önemli bir futbolcu ve futbolu bırakması ne anlama geliyor?
Raphael Varane kimdir?
Raphael Varane, 25 Nisan 1993'te Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi. Futbola RC Lens altyapısında başladı ve kısa süre içinde dikkat çekici performansıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girdi. 2011 yılında Real Madrid'e transfer olan Varane, burada hızla yükselerek dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri haline geldi.
Neden bu kadar önemli bir futbolcu?
Varane'ı dünya futbolunda bu kadar özel kılan en büyük özelliklerinden biri, savunmadaki istikrarı ve oyun zekası. Hızı, hava toplarındaki üstünlüğü ve soğukkanlı oyun tarzı sayesinde dünyanın en zor liglerinde bile başarılı olmuştur. Ayrıca, genç yaşta Real Madrid gibi bir kulüpte düzenli forma giyme başarısı, onun kalitesini ve potansiyelini gösteren önemli bir detay.
Eski Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Varane için “Dünyanın en iyi stoperlerinden biri” ifadelerini kullanmıştı. Sahip olduğu liderlik vasıfları ve defans hattındaki sağlam duruşu, onu hem kulüp hem de milli takımda vazgeçilmez bir oyuncu haline getirdi.
Raphael Varane’ın başarıları ve kariyeri
Varane’ın kariyeri başarılarla dolu. İşte kazandığı önemli başarılar:
4 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (Real Madrid)
3 La Liga Şampiyonluğu (Real Madrid)
2018 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu (Fransa Milli Takımı)
UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları
Fransa Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası zaferleri
Bu başarılarla Varane, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.