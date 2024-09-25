https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/uefadan-euro-2024-icin-25-ay-gecikmeli-penalti-itirafi-verilmeliydi-1088408375.html
UEFA'dan EURO 2024 için 2.5 ay gecikmeli 'penaltı' itirafı: Verilmeliydi
UEFA'dan EURO 2024 için 2.5 ay gecikmeli 'penaltı' itirafı: Verilmeliydi
Sputnik Türkiye
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, EURO 2024'te oynanan Almanya-İspanya maçında hakem hatası yaşandığını vurguladı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T07:21+0300
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Almanya ile İspanya arasında oynanan Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinden iki buçuk ay sonra UEFA, karşılaşmanın 106. dakikasında oyun 1-1 devam ederken Jamal Musiala'nın şutunda Marc Cucurella'nın elle oynaması nedeniyle penaltı verilmemesinin yanlış bir karar olduğunu açıkça kabul etti. İspanyol haber portalı Relevo'nun haberine göre, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, hakemlere gönderdiği turnuva raporunda, pozisyonun penaltı verilmesi gereken bir ihlal olduğunu hakemlere iletti.Almanya maçı kaybedi̇p elenmi̇şti̇Bu pozisyonun ardından ev sahibi Almanya, maçı uzatmaların ikinci devresinde 119. dakikada yediği golle 2-1 kaybetmişti. Almanya’da büyük infiale yol açan bu hatalı karar sonrasında Cucurella Avrupa şampiyonu İspanya'nın oynadığı sonraki her maçta Alman taraftarlar tarafından yuhalanarak sürekli ıslıklandı. Relevo, UEFA’nın Avrupa'nın en iyi hakemlerine gönderdiği düzenli bilgilendirmeyi pazartesi günü özel haber olarak yayınladı. Raporda şu ifadelere yer veriliyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/dursun-ozbek-fenerbahce-galatasaray-maci-icin-konustu-maci-evde-yatarak-izledim-1088402860.html
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UEFA'dan EURO 2024 için 2.5 ay gecikmeli 'penaltı' itirafı: Verilmeliydi
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, EURO 2024'te oynanan Almanya-İspanya maçında hakem hatası yaşandığını vurguladı.
Almanya ile İspanya arasında oynanan Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinden iki buçuk ay sonra UEFA, karşılaşmanın 106. dakikasında oyun 1-1 devam ederken Jamal Musiala'nın şutunda Marc Cucurella'nın elle oynaması nedeniyle penaltı verilmemesinin yanlış bir karar olduğunu açıkça kabul etti.
İspanyol haber portalı Relevo'nun haberine göre, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, hakemlere gönderdiği turnuva raporunda, pozisyonun penaltı verilmesi gereken bir ihlal olduğunu hakemlere iletti.
Almanya maçı kaybedi̇p elenmi̇şti̇
Bu pozisyonun ardından ev sahibi Almanya, maçı uzatmaların ikinci devresinde 119. dakikada yediği golle 2-1 kaybetmişti. Almanya’da büyük infiale yol açan bu hatalı karar sonrasında Cucurella Avrupa şampiyonu İspanya'nın oynadığı sonraki her maçta Alman taraftarlar tarafından yuhalanarak sürekli ıslıklandı. Relevo, UEFA’nın Avrupa'nın en iyi hakemlerine gönderdiği düzenli bilgilendirmeyi pazartesi günü özel haber olarak yayınladı. Raporda şu ifadelere yer veriliyor:
UEFA'nın son kurallarına göre, kaleye şutu engelleyen elle topa temas daha ağır şekilde cezalandırılmalı ve çoğu durumda penaltı verilmelidir. İstisna: Defans oyuncusunun kolu vücuduna çok yakın veya vücuduna temas ediyorsa bu bir ihlal değildir. Ancak Cucurella pozisyonunda oyuncu, vücuda çok yakın olmayan büyüttüğü koluyla kaleye atılan şutu engelledi. Bu durumda penaltı verilmesi gerekirdi.