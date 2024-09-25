https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-maalesef-israilin-yaninda-duran-ulkeler-var-1088443820.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Amerikan kanalına röportaj verdi. Röportajda Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T21:36+0300
2024-09-25T21:36+0300
2024-09-25T21:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
israil-filistin
abd
rusya
nato
joe biden
amerika birleşik devletleri
lübnan
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088305725_0:0:2928:1646_1920x0_80_0_0_a025789db17c80024ad1ab60f57cc346.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler ziyareti sırasında Amerikan televizyonuna röportaj verdi.New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li kanaldaki röportajında Türkiye-Rusya ilişkilerinin her gün büyümeye devam ettiğini açıkladı. BRICS toplantısı için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rusya'yla ilişkilerimiz çok boyutlu. Siyasi, ekonomik, kültürel ve savunma sanayi alanında ilişkilerimiz mevcut" dedi. İki ülke arasında dayanışma ve ekonomik işbirliğinin de her gün büyümeye devam ettiğini belirtti. 'Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri'Röportajda İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıların Batılı ülkeler tarafından sessizlikle karşılandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD seçimleri yorumuABD'deki seçimler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ülkeleri, milletleri ve halkları idare edenler olarak bizlerin farklı düşünmesi mümkün değil. Küresel düzeyde ABD'nin tutumu net, Rusya'nın tutumu net. Tüm yönetimlerle ilişkilerimizi yakın bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-lubnan-basbakani-mikati-ile-bir-araya-geldi-1088442382.html
rusya
amerika birleşik devletleri
lübnan
israil
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088305725_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_7cc0cf567c0ab31eba45f90b0f53468d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, israil-filistin, abd, rusya, nato, joe biden, amerika birleşik devletleri, lübnan, saldırı, israil, hamas, gazze
recep tayyip erdoğan, israil-filistin, abd, rusya, nato, joe biden, amerika birleşik devletleri, lübnan, saldırı, israil, hamas, gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Amerikan kanalına röportaj verdi. Röportajda Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasında dayanışma ve ekonomik işbirliğinin her gün büyümeye devam ettiğini belirtti. İsrail'in Filistin saldırıları hakkında ise Batılı ülkeleri eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler ziyareti sırasında Amerikan televizyonuna röportaj verdi.
New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li kanaldaki röportajında Türkiye-Rusya ilişkilerinin her gün büyümeye devam ettiğini açıkladı. BRICS toplantısı için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rusya'yla ilişkilerimiz çok boyutlu. Siyasi, ekonomik, kültürel ve savunma sanayi alanında ilişkilerimiz mevcut" dedi. İki ülke arasında dayanışma ve ekonomik işbirliğinin de her gün büyümeye devam ettiğini belirtti.
'Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri'
Röportajda İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıların Batılı ülkeler tarafından sessizlikle karşılandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
Maalesef birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor ve İsrail'e karşı bir tutum geliştirmediler. NATO müttefikleri arasında da maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var. Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD seçimleri yorumu
ABD'deki seçimler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ülkeleri, milletleri ve halkları idare edenler olarak bizlerin farklı düşünmesi mümkün değil. Küresel düzeyde ABD'nin tutumu net, Rusya'nın tutumu net. Tüm yönetimlerle ilişkilerimizi yakın bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.