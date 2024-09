https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-maalesef-israilin-yaninda-duran-ulkeler-var-1088443820.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var

25.09.2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler ziyareti sırasında Amerikan televizyonuna röportaj verdi.New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li kanaldaki röportajında Türkiye-Rusya ilişkilerinin her gün büyümeye devam ettiğini açıkladı. BRICS toplantısı için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rusya'yla ilişkilerimiz çok boyutlu. Siyasi, ekonomik, kültürel ve savunma sanayi alanında ilişkilerimiz mevcut" dedi. İki ülke arasında dayanışma ve ekonomik işbirliğinin de her gün büyümeye devam ettiğini belirtti. 'Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri'Röportajda İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıların Batılı ülkeler tarafından sessizlikle karşılandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD seçimleri yorumuABD'deki seçimler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ülkeleri, milletleri ve halkları idare edenler olarak bizlerin farklı düşünmesi mümkün değil. Küresel düzeyde ABD'nin tutumu net, Rusya'nın tutumu net. Tüm yönetimlerle ilişkilerimizi yakın bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

