https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-lubnan-basbakani-mikati-ile-bir-araya-geldi-1088442382.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde temaslarını devam ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T20:46+0300
2024-09-25T20:46+0300
2024-09-25T20:46+0300
dünya
necib mikati
recep tayyip erdoğan
birleşmiş milletler (bm)
yeni türkevi binası
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi.Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-hamas-bir-direnis-grubudur-1088414601.html
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necib mikati, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), yeni türkevi binası
necib mikati, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), yeni türkevi binası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi
ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde temaslarını devam ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.