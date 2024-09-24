https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/trump-zelensky-milyarlarca-dolar-alabilmek-icin-demokratlarin-kazanmasini-istiyor--1088362058.html
Trump: Zelensky milyarlarca dolar alabilmek için Demokratların kazanmasını istiyor
Trump: Zelensky milyarlarca dolar alabilmek için Demokratların kazanmasını istiyor
Sputnik Türkiye
ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in milyarlarca dolar... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T07:49+0300
2024-09-24T07:49+0300
2024-09-24T08:15+0300
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Başkan adayı Trump, bugünlerde ABD'de bulunan ve yerel medyaya yaptığı açıklamalarda Cumhuriyetçi adayın Ukrayna tutumunu eleştiren Zelenskiy'i Washington'dan milyarlarca dolar almaya devam etmek için Demokratlara destek vermekle suçladı.Trump, Indiana Eyaleti’ndeki seçim mitinginde, “Bence Zelenskiy tarihteki en iyi satıcı. Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor. Demokratların bu seçimi kazanmasını çok istiyor. Ama benim yapacağım bu değil, barışa giden yolu bulmaya çalışacağım” ifadesini kullandı.Seçimi kazanması durumunda “ilk iş olarak” Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i arayıp anlaşma çağrısında bulunacağını söyleyen Trump, ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki mevcut yönetimi Rusya’yla iletişimi kesmekle suçladı.Zelenskiy’in sözleri Trump’ın oğlunu kızdırdı: ‘Bu ne rezalet’Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in The New Yorker dergisine röportajında, Demokratların adayı Kamala Harris’e destek vermesini ve Cumhuriyetçi başkan adayını eleştirmesi Donald Trump’ın oğlunu da kızdırdı.Zelenskiy, The New Yorker dergisine röportajında, Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmayı nasıl durduracağı konusunda fikir sahibi olmadığını dile getirerek başkan yardımcısı adayı J. D. Vance’i ‘aşırı radikal’ olarak nitelendirdi.Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr., sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı: Daha önce Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris’in seçimi kazanması durumunda Rusya’yla savaş çıkaracağını dile getirmişti.Trump, yeniden başkan seçilmesi durumunda 24 saat içerisinde Ukrayna’daki çatışmayı durduracağını defalarca söylemişti. Başkan yardımcısı adayı J. D. Vance’in verdiği bilgiye göre, Trump’ın planı, Rusya ve Ukrayna arasında askerden arındırılmış bölgenin oluşturulmasını ve Moskova'ya Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair garanti verilmesini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rusya-zelenskiy-kursk-bolgesine-yonelik-saldirinin-ardindan-gerilimi-tirmandirma-yolunu-secti-1088353661.html
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abd, donald trump, donald trump jr, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, abd başkanlık seçimleri, demokratlar, cumhuriyetçiler, vladimir putin, kamala harris, j.d. vance, nato, joe biden
abd, donald trump, donald trump jr, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, abd başkanlık seçimleri, demokratlar, cumhuriyetçiler, vladimir putin, kamala harris, j.d. vance, nato, joe biden
Trump: Zelensky milyarlarca dolar alabilmek için Demokratların kazanmasını istiyor
07:49 24.09.2024 (güncellendi: 08:15 24.09.2024)
ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in milyarlarca dolar almaya devam edebilmek için seçimi Demokratların kazanmasını istediğini belirtti.
Başkan adayı Trump, bugünlerde ABD'de bulunan ve yerel medyaya yaptığı açıklamalarda Cumhuriyetçi adayın Ukrayna tutumunu eleştiren Zelenskiy'i Washington'dan milyarlarca dolar almaya devam etmek için Demokratlara destek vermekle suçladı.
Trump, Indiana Eyaleti’ndeki seçim mitinginde, “Bence Zelenskiy tarihteki en iyi satıcı. Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor. Demokratların bu seçimi kazanmasını çok istiyor. Ama benim yapacağım bu değil, barışa giden yolu bulmaya çalışacağım” ifadesini kullandı.
Seçimi kazanması durumunda “ilk iş olarak” Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i arayıp anlaşma çağrısında bulunacağını söyleyen Trump, ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki mevcut yönetimi Rusya’yla iletişimi kesmekle suçladı.
Zelenskiy’in sözleri Trump’ın oğlunu kızdırdı: ‘Bu ne rezalet’
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in The New Yorker dergisine röportajında, Demokratların adayı Kamala Harris’e destek vermesini ve Cumhuriyetçi başkan adayını eleştirmesi Donald Trump’ın oğlunu da kızdırdı.
Zelenskiy, The New Yorker dergisine röportajında, Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmayı nasıl durduracağı konusunda fikir sahibi olmadığını dile getirerek başkan yardımcısı adayı J. D. Vance’i ‘aşırı radikal’ olarak nitelendirdi.
Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr., sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:
Yani, Amerikan vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar fon alan yabancı bir lider ülkemize geliyor ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayını azarlama cüretini mi gösteriyor? Bunu da Ukrayna yanlısı bir yobazın babamı öldürmeye çalışmasından hemen sonra mı yapıyor? Bu ne rezalet!
Daha önce Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris’in seçimi kazanması durumunda Rusya’yla savaş çıkaracağını dile getirmişti.
Trump, yeniden başkan seçilmesi durumunda 24 saat içerisinde Ukrayna’daki çatışmayı durduracağını defalarca söylemişti. Başkan yardımcısı adayı J. D. Vance’in verdiği bilgiye göre, Trump’ın planı, Rusya ve Ukrayna arasında askerden arındırılmış bölgenin oluşturulmasını ve Moskova'ya Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair garanti verilmesini öngörüyor.