https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rusya-zelenskiy-kursk-bolgesine-yonelik-saldirinin-ardindan-gerilimi-tirmandirma-yolunu-secti-1088353661.html
Rusya: Zelenskiy, Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırının ardından gerilimi tırmandırma yolunu seçti
Rusya: Zelenskiy, Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırının ardından gerilimi tırmandırma yolunu seçti
Sputnik Türkiye
Rus diplomat Polyanskiy, Ukrayna'nın Kursk Bölgesi'ne saldırısının ardından Vladimir Zelenskiy'in gerilimi tırmandırma yolunu seçtiğini, bunun Kiev'in barış... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T21:26+0300
2024-09-23T21:26+0300
2024-09-23T21:26+0300
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Sputnik'e demecinde Ukrayna militanlarının Kursk Bölgesi'ne saldırısının ardından Vladimir Zelenskiy'in gerilimi tırmandırma yolunu seçtiğini, bunun Kiev'in barış için çabaladığını ümit eden herkese 'en iyi yanıt' olduğunu belirtti.Polyanskiy, "Başkalarının yaptıkları şeyler hakkında sözlerine göre değil eylemlerine göre yorum yaparız. Bu nedenle o (Zelenskiy), Rusya Federasyonu'nun Kursk Bölgesi'ni işgal ettiğinde açıkça gerilimi tırmandırma yolunu seçti. Bence bu, Ukrayna liderliğinin barış için çabaladığını ümit eden herkese verilecek en iyi yanıttı" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirmek amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1088337103.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), bm, rusya'nın bm daimi temsilciliği, dmitriy polyanskiy, vladimir zelenskiy, kiev
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), bm, rusya'nın bm daimi temsilciliği, dmitriy polyanskiy, vladimir zelenskiy, kiev
Rusya: Zelenskiy, Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırının ardından gerilimi tırmandırma yolunu seçti
Rus diplomat Polyanskiy, Ukrayna'nın Kursk Bölgesi'ne saldırısının ardından Vladimir Zelenskiy'in gerilimi tırmandırma yolunu seçtiğini, bunun Kiev'in barış için çabaladığını ümit eden herkese 'en iyi yanıt' olduğunu belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Sputnik'e demecinde Ukrayna militanlarının Kursk Bölgesi'ne saldırısının ardından Vladimir Zelenskiy'in gerilimi tırmandırma yolunu seçtiğini, bunun Kiev'in barış için çabaladığını ümit eden herkese 'en iyi yanıt' olduğunu belirtti.
Polyanskiy, "Başkalarının yaptıkları şeyler hakkında sözlerine göre değil eylemlerine göre yorum yaparız. Bu nedenle o (Zelenskiy), Rusya Federasyonu'nun Kursk Bölgesi'ni işgal ettiğinde açıkça gerilimi tırmandırma yolunu seçti. Bence bu, Ukrayna liderliğinin barış için çabaladığını ümit eden herkese verilecek en iyi yanıttı" ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirmek amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.