https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/new-yorkta-dogu-at-ensefaliti-virusunden-bir-kisinin-oldugu-bildirildi-1088367878.html

New York'ta Doğu At Ensefaliti virüsünden bir kişinin öldüğü bildirildi

New York'ta Doğu At Ensefaliti virüsünden bir kişinin öldüğü bildirildi

Sputnik Türkiye

ABD'yi etkisi altına alan, sivrisineklerden yayılan bir virüs olan Doğu At Ensefaliti (EEE), New York'ta bir kişinin ölümüne neden oldu. Son on yıldır eyalette... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T11:05+0300

2024-09-24T11:05+0300

2024-09-24T11:06+0300

dünya

abd

new york

massachusetts

new hampshire

salgın

pandemi

eee

doğu at ensefaliti

vaka sayısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/1d/1043687676_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b1e59be5cdb770ed46f9fb031a2273ac.jpg

ABD, New York'ta, bu yılın ilk Doğu At Ensefaliti (EEE) vakasının ölümle sonuçlandığı bildirildi. 2024 yılının ilk Doğu At Ensefaliti (EEE) vakası Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde görülmeye başlamış, yayılarak New Hampshire bölgesinde bir kişinin ölümüne neden olmuştu. New York Valiliği tarafından yapılan duyuruda bir hastanın EEE virüsü nedeniyle öldüğü bildirildi. Yaklaşık on yıldır EEE virüsü vakası yaşamayan eyalette, EEE virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleştiği söylendi.Hudson Nehri kıyısında bulunan Ulster ilçesinde görüldüğü belirtilen vakanın ilçe Sağlık Bakanlığı tarafından araştırıldığı bildirildi. Eyalet yetkilileri, ilk EEE teşhisinden önce aldıkları bir ihbar üzerine, 30 Eylül- 30 Kasım 2024 tarihleri arasında sivrisinek ilaçlama çalışmaları için planlama yapıldığını bildirdi.'Virüs, bu sene bir çok eyalete yayıldı'Doğu At Ensefaliti virüsünün bu yıl diğer yıllara göre daha farklı olduğunu söyleyen yetkililer, normalde virüsü taşıyan sivrisineklerin her yıl iki ila üç bölgede görüldüğünü ancak 2024'ün başından beri 15 farklı ilçeye yayıldığını bildirdi.Hastalığın tanı yöntemi bulunmamakla birlikte, virüsü kapan kişilerde genellikle semptom görülmez. Fiziki muayene veya vücuttaki antikoru ölçmek için beyin omurilik sıvısının test edilmesiyle teşhisi konulan EEE virüsü, genellikle kırmızı akçaağaç ve beyaz sedir bataklıkları dahil olmak üzere belirli bataklıklarda yayılır.2024 yılında New York harici, Massachusetts'te dört vaka; New Hampshire'da iki vaka; ve New Jersey, Rhode Island, Vermont ve Wisconsin'de birer EEE virüsü teşhis edildiği bildirildi. 2003 ile 2023 yılları arasında ABD'de en az 196 EEE vakası görülürken, bunların 79'u ölümle sonuçlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/abdde-dogu-at-ensefaliti-virusu-yayiliyor-yilin-ilk-olumu-duyuruldu-1087367852.html

new york

massachusetts

new hampshire

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, new york, massachusetts, new hampshire, salgın, pandemi, eee, doğu at ensefaliti, vaka sayısı