Bilim insanları açıkladı: 'Erkeklerin beyni her gün saat 20.00'de küçülüyor'

Hormon seviyelerine bağlı olarak erkeklerin beyinlerinin gün içerisinde küçüldüğü ortaya konuldu. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

ABD'li araştırmacıların sürdürdüğü araştırmada, 26 yaşındaki bir erkeğin beyni 30 gün boyunca 40 kez incelendi. MR yöntemiyle sabah 07.00 ve akşam 20.00 arasındaki beyin verileri topladı. Testosteron, kortizol ve estradiol hormonlarının en düşük düzeyde olduğu akşam saat 20.00'de beynin küçüldüğü belirlendi.Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'nden Laura Pritschet, "Erkeklerde, steroid hormonlarında sabah ile akşam arasında yüzde 70'lik bir düşüş oluyor" derken, beyindeki küçülmenin buna bağlı olduğunu dile getirdi. Pritschet, sabah ile akşam saatleri arasındaki hacim değişikliğinin yaşla beraber azaldığını belirtti. The Journal of Neuroscience'ta yayınlanan çalışmada, beynin en dış tabakası olan korteksin kalınlığının azaldığı tespit edildi.Araştırmacılar, zihinsel işlevlerde, hafızada, duygularda ve hareketlerde önemli bir rol oynayan gri maddenin hacminin her gece ortalama yüzde 0,6 oranında azaldığını kaydetti. En fazla küçülmenin ise, görsel ve duyusal işlemede rol oynayan korteks bölgeleri oksipital ve parietalde gerçekleştiği belirlendi.

