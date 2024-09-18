https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/turkiye-alzheimer-dernegi-baskani-prof-dr-basar-bilgic-riski-yuzde-45-azaltmak-mumkun--1088164954.html

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç: Riski yüzde 45 azaltmak mümkün

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç: Riski yüzde 45 azaltmak mümkün

Sputnik Türkiye

Türkiye'de şu anda yaklaşık 700 bin kişi Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyor ama 2050 yılında bu rakamın 2.5 kat artması bekleniyor. Bu hastalığa yakalanma... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T13:56+0300

2024-09-18T13:56+0300

2024-09-18T14:02+0300

alzheimer

alzheimer hastalığı

türkiye alzheimer derneği

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çevre kirliliği

orman yangını

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Beyin işlevlerindeki bozukluklara bağlı olarak zihinsel işlevlerde gerileme, davranış sorunları ve işlevsellikte azalma ile giden dejeneratif bir hastalık olan Alzheimer dünyada ve Türkiye'de giderek artıyor. Nedeni ise nüfusun giderek yaşlanması. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde Sputnik'e konuşan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Türkiye'de şu anda bir milyon bunama hastası olduğunu ve bunun 700 bin kadarının alzheimer hastası olduğunu anlattı. Türkiye'de yaşlı nüfusun çok hızlı şekilde arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, "Günümüzde 65 yaş üstü nüfus Türkiye'de yüzde 10. Bir çok batı ülkesine göre düşük olabilir ama 2050 yılında yaşlı nüfusumuz oranı yüzde 23'e ulaşacak ve oldukça yaşlı bir toplum haline geleceğiz. Uzayan süre sağlıklı bir uzun yaşam vaad etmiyor. Alzheimer hastalığı için koruyucu tedbirler uygulamaya geçirmez ve de etkili tedavilerini devreye sokmazsak, uzun ömürle birlikte Alzheimer hastalarının sayısı ülkemiz ve tüm dünyada daha da artacak' dedi. Riski yüzde 45 azaltmak mümkün Prof. Dr. Bilgiç'in dikkat çektiği önemli bir nokta ise riskin azaltılmasının mümkün olabileceği. Özellikle 'orta yaş'ın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, Lancet Komisyonu’nun 2024 yılı raporundan önemli bilgiler paylaştı. Raporun bunama vakalarının neredeyse yarısının önlenebilir olduğunu ortaya koyarak, halk sağlığı açısından büyük bir umut vadettiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, sözlerine şöyle devam etti: Mucize bir ilaç yok Bu kadar çok insanı etkileyen hastalığın tedavisinde ne durumdayız sorusuna ise Prof. Dr. Bilgiç şu yanıtı verdi:Bu ilaçların henüz Türkiye'de olmadığını söyleyen Prof. Dr. Bilgiç, ama yakın zamanda gelmesinin muhtemel olduğunu belirterek, "Alzheimer hastalığını yavaşlattığı gösterilen ikinci ilaç olan Lacenemab geçtiğimiz yıllarda Amerikan İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış ve halihazırda ABD, Çin, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde hastalarda kullanılmaya başlamıştı. FDA bu yıl içinde ise Donanemab adlı bir diğer ilaca daha kullanım onayı verdi. Bu ilaç da onaylanan diğer ilaçlar gibi hastalığın erken döneminde hastalığı kısmen yavaşlatıyor ve nadir de olsa ciddi yan etkileri sahip. Avrupa kıtasında ise işler karıştı. Bu yıl içinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA), özellikle yan etkilerinden dolayı Lacenemab'ın Avrupa’da kullanımına onay vermedi ve bu durum oldukça tepki çekti. Bu durum Türkiye'yi dolaylı olarak etkilemekte zira Türkiye’deki sağlık otoriteleri genellikle EMA'nın kararlarını izlemekte. Bu durum da Türkiye’deki Alzheimer hastalarının umutla beklediği tedaviye ulaşmalarını zorlaştırmakta.” diye konuştu. Orman yangınları bunama riskini yüzde 21 artırıyor Çevre kirliliği ve orman yangınlarının bu hastalığın riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç Güney Kaliforniya'da 1.2 milyon insan üzerinde yapılan 10 yıllık bir araştırmanın sonuçlarını da paylaşarak şunları söyledi: Alzheimer hastalığı nasıl teşhis edilir?Alzheimer hastalığının teşhisine yönelik net olarak bilgi verebilen bir ayırıcı tanı testi bulunmaz. Alzheimer Hastalığının Belirtileri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/yaslilar-icin-ekstra-tehlikeli-geceleri-isiga-maruz-kalmanin-alzheimer-riskini-arttirdigi-ortaya-1087737260.html

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alzheimer, alzheimer hastalığı, türkiye alzheimer derneği , prof. dr. başar bilgiç, çevre kirliliği, orman yangını, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, sağlıklı uyku