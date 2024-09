https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/avlanan-palamut-azaldi-tezgahta-fiyatlar-iki-katina-cikti-1088375369.html

Avlanan palamut azaldı, tezgahta fiyatlar iki katına çıktı

Balık sezonun ilk günlerinde balıkçı tezgahları palamutla şenlenirken fiyatları da düşmüştü. Ama son günlerde tezgahlara gelen palamut sayısı azalınca... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

Trabzon Balık Hali’nde sezonun ilk günleri tanesi 40-50 TL'ye satılan palamudun fiyatı, avının düşüşe geçmesiyle tane fiyatı 100-150 TL 'ye çıktı. Palamudun fiyatı yüksek olması Karadeniz’de avlanan balığın başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir gibi şehirlere gönderildiğinden de kaynaklandığı belirtildi.Balıkçı Adem Kaygusuz, avlanan balığın genelde İstanbul’a gönderildiğini belirterek “Avlanan balık Trabzon’da kalsa fiyatı 50-60 TL olur. Dışarı gittiği için oralarda daha pahalıya satılıyor. Genelde İstanbul’a gidiyor. İlk günler 400 gram palamutların fiyatları 50-60 TL iken şu anki palamutlar 850- 900 gram geliyor. Avı da biraz azaldı ilk günlerdeki gibi değil. Palamutların fiyatı 110, 120, 125 TL. Balığın boyutuna göre fiyatları değişiyor” dedi.Fiyatlar 140'a kadar yükseldiPalamudun azalan avıyla birlikte fiyatının yükseldiğini belirten balıkçı Emin Avcı da, “İlk günler 50-60 TL’ye sattığımız palamutlar şimdi 125 TL tanesi. İlk günlere göre hem avı azaldı hem de fiyatı yukarı çıktı. Palamut göç balığı olması ve havların sıcak gitmesinden dolayı Rusya taraflarına doğru kaydı. Genelde palamutlar Rize açıklarında avlanıyor oradan bize geliyor. Palamut ilk günkü avı bugünlerde neredeyse yarı yarıya düştü. Şu an fiyatlarımız 125-140 TL arasında ilk günkü fiyatlar yok artık. Palamut göç hayvanı her an gidebilir bol da olabilir. Avı şu anda azaldı” diye konuştu.Karadeniz’de avlanan palamudun genelde İstanbul, Ankara, İzmir taraflarına gönderildiğini kaydeden balıkçı Çetin Kavzoğlu da, palamutların büyüdüğü için fiyatlarının arttığını belirtirken, ilk günlere oranla avlanan palamut sayısının da azaldığını dile getirdi.

