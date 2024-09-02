https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/av-yasagi-bitti-tezgahlar-palamutla-doldu-balikcilarin-yuzu-guldu-1087538403.html

Av yasağı bitti: Tezgahlar palamutla doldu, balıkçıların yüzü güldü

Av yasağı bitti: Tezgahlar palamutla doldu, balıkçıların yüzü güldü

Sputnik Türkiye

Av yasağının bitmesinin ardından denize açılan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T13:04+0300

2024-09-02T13:04+0300

2024-09-02T13:29+0300

türkiye

balık sezonu

palamut

balıkçı gemisi

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Av yasağının sona ermesinin ardından Türkiye'nin bir çok bölgesinde denizciler ava çıkarken, bu sene özellikle palamutun çok olması dikkat çekti. Balıkçıların yüzü güldüİstanbul Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde, av sezonunun açılmasıyla yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürüyor. Halde, palamudun çifti ortalama 150 liradan, sardalyanın kasası 500-700 lira, hamsinin kasası 1500-2000 lira, tekirin kasası ise 1000-1500 liradan satışa çıkarıldı.Balıkçı Onurcan Akkoyun, bu yıl denizden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek palamut, çinekop ve hamsiyle bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini dile getirdi. Akkoyun, palamudun bu sene bol olduğunu belirterek "Halkımızı bu sene bol bol palamut yemeye davet ediyorum. Sağlık için balık. Dünya üzerinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağı şu anda bizim için. Balığın durumuna göre halde palamudun çifti 150-200 lira arasında satılıyor." dedi.Akkoyun, halde balığın ucuz olmasından dolayı balıkçıların ve vatandaşın yüzünün güleceğini ifade etti.Balıkçı Mahmut Uçan da bu sezonun güzel geçeceğini; palamut, sardalya, istavrit ve hamsi bolluğu olduğunu anlatarak Karadeniz'de avlanan balıkçıların hale 10 bin kasayı aşkın palamut getirdiğini söyledi.Rize'de 50 liraya indiRize'de ilk gün palamut tezgahlarda 100 TL'den satılırken, bugün 50 liraya kadar düştü. Sabahın ilk saatlerinde balıkçı tezgahlarında müşteriler ucuz palamut almaya başlarken, fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.Rize Pazar'da balıkçı esnafı Murat Kurt, dün 100 TL'den sattıkları palamudun bugün yarı fiyata düştüğünü söyleyerek, “Dün gece balıkçı tekneleri bol miktarda palamut yakaladı. Bu da fiyatlara indirim olarak yansıdı. Bu sene iyi bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorduk. İlk günlerden bu bolluk yaşanmaya başladı. İnşallah sezon boyu devam eder” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ulke-genelinde-balik-avi-yasagi-kalkiyor-tezgahlar-palamutla-dolacak-mi-1087449653.html

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balık sezonu, palamut, balıkçı gemisi