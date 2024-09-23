https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sozde-ifade-ozgurlugu-avrupa-parlamentosunda-kimin-icin-savasiyoruz-sorusunu-soran-vekilin-1088338294.html

Sözde 'ifade özgürlüğü': Avrupa Parlamentosu'nda 'Kimin için savaşıyoruz' sorusunu soran vekilin mikrofonu kapatıldı

Sözde 'ifade özgürlüğü': Avrupa Parlamentosu'nda 'Kimin için savaşıyoruz' sorusunu soran vekilin mikrofonu kapatıldı

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu'nda 'Rusya ile savaş halinde miyiz' ve 'Savaşın kime faydası var' sorularını soran Polonyalı vekilin acele bir şekilde mikrofonu kapatıldı... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T15:52+0300

2024-09-23T15:52+0300

2024-09-23T15:52+0300

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Avrupa Parlamentosu'nda yapılan toplantıdaki Grzegorz Braun adlı Polonyalı vekil konuşma gerçekleşmek istedi. Braun, şunları söyledi: Konuşmaya devam ederken Polonyalı vekile 'Teşekkürler' denilerek mikrofonu kapatıldı ve kamera bir anda çevrildi. Görüntü, Avrupa'da övünülen ifade özgürlüğünü tekrar gözler önüne serdi. Vekil sorusunu bitirmeden yerine geçmek zorunda kaldı. 'İfade özgürlüğünün olmadığı iddia edilen Rusya ve Avrupa' paylaşımı Fransız Yurtseverler Partisi'nin başkanı Florian Philippot ise videoyu X sosyal medya hesabında paylaşarak şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/endonezya-turkiyeden-savas-gemisi-satin-almak-istiyor-1088334900.html

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ab, avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), fransa, ukrayna, rusya