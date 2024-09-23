https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sozde-ifade-ozgurlugu-avrupa-parlamentosunda-kimin-icin-savasiyoruz-sorusunu-soran-vekilin-1088338294.html
Sözde 'ifade özgürlüğü': Avrupa Parlamentosu'nda 'Kimin için savaşıyoruz' sorusunu soran vekilin mikrofonu kapatıldı
Sözde 'ifade özgürlüğü': Avrupa Parlamentosu'nda 'Kimin için savaşıyoruz' sorusunu soran vekilin mikrofonu kapatıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu'nda 'Rusya ile savaş halinde miyiz' ve 'Savaşın kime faydası var' sorularını soran Polonyalı vekilin acele bir şekilde mikrofonu kapatıldı... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T15:52+0300
2024-09-23T15:52+0300
2024-09-23T15:52+0300
ukrayna krizi
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avrupa
avrupa birliği
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu
avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
fransa
ukrayna
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Avrupa Parlamentosu'nda yapılan toplantıdaki Grzegorz Braun adlı Polonyalı vekil konuşma gerçekleşmek istedi. Braun, şunları söyledi: Konuşmaya devam ederken Polonyalı vekile 'Teşekkürler' denilerek mikrofonu kapatıldı ve kamera bir anda çevrildi. Görüntü, Avrupa'da övünülen ifade özgürlüğünü tekrar gözler önüne serdi. Vekil sorusunu bitirmeden yerine geçmek zorunda kaldı. 'İfade özgürlüğünün olmadığı iddia edilen Rusya ve Avrupa' paylaşımı Fransız Yurtseverler Partisi'nin başkanı Florian Philippot ise videoyu X sosyal medya hesabında paylaşarak şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/endonezya-turkiyeden-savas-gemisi-satin-almak-istiyor-1088334900.html
avrupa birliği
fransa
ukrayna
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ab, avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), fransa, ukrayna, rusya
ab, avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), fransa, ukrayna, rusya
Sözde 'ifade özgürlüğü': Avrupa Parlamentosu'nda 'Kimin için savaşıyoruz' sorusunu soran vekilin mikrofonu kapatıldı
Avrupa Parlamentosu'nda 'Rusya ile savaş halinde miyiz' ve 'Savaşın kime faydası var' sorularını soran Polonyalı vekilin acele bir şekilde mikrofonu kapatıldı. Görüntü, AB'deki çok konuşulan 'ifade özgürlüğünü' tekrar gözler önüne serdi.
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan toplantıdaki Grzegorz Braun adlı Polonyalı vekil konuşma gerçekleşmek istedi. Braun, şunları söyledi:
Şu an bir savaş konseyinde miyiz? Biz, savaşta mıyız? Gerçekten savaşacak mıyız ve soruyorum size, ne için? Ve kimle? Ve hangi kaynakla bu savaşı yapmayı düşünüyoruz? Ukrayna'yı silahlandırarak Ukraynalılara yardım etmiyoruz. Başını sokacak yer arayan Ukraynalılara yardımcı olmuyoruz. Kendi ülkesinden kaçmaya çalışan....
Konuşmaya devam ederken Polonyalı vekile 'Teşekkürler' denilerek mikrofonu kapatıldı ve kamera bir anda çevrildi.
Görüntü, Avrupa'da övünülen ifade özgürlüğünü tekrar gözler önüne serdi.
Vekil sorusunu bitirmeden yerine geçmek zorunda kaldı.
'İfade özgürlüğünün olmadığı iddia edilen Rusya ve Avrupa' paylaşımı
Fransız Yurtseverler Partisi'nin başkanı Florian Philippot ise videoyu X sosyal medya hesabında paylaşarak şunları söyledi:
Olağanüstü!
Bu Avrupa Parlamentosu üyesi, Mecliste AB'nin “Rusya ile savaş halinde olup olmadığını” sorduğunda ve savaşı uzatmanın “Ukraynalılara yardımcı olmayacağına” işaret ettiğinde hemen sözü kesildi!
Ve daha da iyisi, kendisine AB'nin yaptıklarının 'ifade özgürlüğünün olmadığı bir Rusya'ya karşı özgür bir Avrupa'ya' katılmak isteyen bir Ukrayna adına yaptığı söylendi! 🤡
Fransa AB'den çıkmalı ve barış sağlanmalı!