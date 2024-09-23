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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Sözde 'ifade özgürlüğü': Avrupa Parlamentosu'nda 'Kimin için savaşıyoruz' sorusunu soran vekilin mikrofonu kapatıldı
Sözde 'ifade özgürlüğü': Avrupa Parlamentosu'nda 'Kimin için savaşıyoruz' sorusunu soran vekilin mikrofonu kapatıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu'nda 'Rusya ile savaş halinde miyiz' ve 'Savaşın kime faydası var' sorularını soran Polonyalı vekilin acele bir şekilde mikrofonu kapatıldı... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa Parlamentosu'nda yapılan toplantıdaki Grzegorz Braun adlı Polonyalı vekil konuşma gerçekleşmek istedi. Braun, şunları söyledi: Konuşmaya devam ederken Polonyalı vekile 'Teşekkürler' denilerek mikrofonu kapatıldı ve kamera bir anda çevrildi. Görüntü, Avrupa'da övünülen ifade özgürlüğünü tekrar gözler önüne serdi. Vekil sorusunu bitirmeden yerine geçmek zorunda kaldı. 'İfade özgürlüğünün olmadığı iddia edilen Rusya ve Avrupa' paylaşımı Fransız Yurtseverler Partisi'nin başkanı Florian Philippot ise videoyu X sosyal medya hesabında paylaşarak şunları söyledi:
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Sözde 'ifade özgürlüğü': Avrupa Parlamentosu'nda 'Kimin için savaşıyoruz' sorusunu soran vekilin mikrofonu kapatıldı

15:52 23.09.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinAvrupa Parlamentosu binasında Avrupa Birliği bayrağının ışık projeksiyonu.
Avrupa Parlamentosu binasında Avrupa Birliği bayrağının ışık projeksiyonu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Multimedya arşivine gidin
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Avrupa Parlamentosu'nda 'Rusya ile savaş halinde miyiz' ve 'Savaşın kime faydası var' sorularını soran Polonyalı vekilin acele bir şekilde mikrofonu kapatıldı. Görüntü, AB'deki çok konuşulan 'ifade özgürlüğünü' tekrar gözler önüne serdi.
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan toplantıdaki Grzegorz Braun adlı Polonyalı vekil konuşma gerçekleşmek istedi. Braun, şunları söyledi:

Şu an bir savaş konseyinde miyiz? Biz, savaşta mıyız? Gerçekten savaşacak mıyız ve soruyorum size, ne için? Ve kimle? Ve hangi kaynakla bu savaşı yapmayı düşünüyoruz? Ukrayna'yı silahlandırarak Ukraynalılara yardım etmiyoruz. Başını sokacak yer arayan Ukraynalılara yardımcı olmuyoruz. Kendi ülkesinden kaçmaya çalışan....

Konuşmaya devam ederken Polonyalı vekile 'Teşekkürler' denilerek mikrofonu kapatıldı ve kamera bir anda çevrildi.
Görüntü, Avrupa'da övünülen ifade özgürlüğünü tekrar gözler önüne serdi.
Vekil sorusunu bitirmeden yerine geçmek zorunda kaldı.

'İfade özgürlüğünün olmadığı iddia edilen Rusya ve Avrupa' paylaşımı

Fransız Yurtseverler Partisi'nin başkanı Florian Philippot ise videoyu X sosyal medya hesabında paylaşarak şunları söyledi:

Olağanüstü!

Bu Avrupa Parlamentosu üyesi, Mecliste AB'nin “Rusya ile savaş halinde olup olmadığını” sorduğunda ve savaşı uzatmanın “Ukraynalılara yardımcı olmayacağına” işaret ettiğinde hemen sözü kesildi!

Ve daha da iyisi, kendisine AB'nin yaptıklarının 'ifade özgürlüğünün olmadığı bir Rusya'ya karşı özgür bir Avrupa'ya' katılmak isteyen bir Ukrayna adına yaptığı söylendi! 🤡

Fransa AB'den çıkmalı ve barış sağlanmalı!

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