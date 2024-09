Sözde 'ifade özgürlüğü': Avrupa Parlamentosu'nda 'Kimin için savaşıyoruz' sorusunu soran vekilin mikrofonu kapatıldı

Extraordinaire et si révélateur !



Quand cet eurodéputé demande dans l’hémicycle si l’UE « est en guerre contre la Russie » et fait remarquer que prolonger la guerre « n’aidera pas les Ukrainiens », on lui coupe immédiatement le micro ! (cf vidéo ⤵️)



Et encore mieux : on lui… pic.twitter.com/i3xDudfOZO