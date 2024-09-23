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Endonezya, Türkiye'den savaş gemisi satın almak istiyor
Endonezya, Türkiye'den savaş gemisi satın almak istiyor
Sputnik Türkiye
Endonezya, deniz savunma kapasitesini arttırma amaçlı Türkiye'den fırkateynler dahil olmak üzere savaş gemileri almak istiyor. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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Endonezya, Türk savaş gemileriyle ilgileniyor.Endonezya Donanması'nın 79'uncu yılında konuşan Amiral Muhammad Ali, Türkiye'den fırkateynler dahil olmak üzere yeni savaş gemileri almak istediğini açıkladı. Ali, "Sularımız çok geniş, dolayısıyla donanmamız yeterli seviyede değil. Başta gemiler olmak üzere uçaklar ve diğer birçok savunma ekipmanıyla savunma kapasitemizi arttırmak için çalışıyoruz" diye konuştu. "İtalya’dan Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) aldığımız gibi, Türkiye’den de birkaç fırkateyn gelecek’ ifadelerini kullanan Ali, fırkateynlerin Türkiye’den temini konusunda detaylı bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki 2 yıllık süreçte yeni gelişmelerin olabileceğini işaret etti.Büyükelçi yakın zamanda İstanbul Tersanesi'ndeydi Endonezya’nın Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, yakın bir zamanda İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nı ziyaret etmiş ve İSTİF Sınıfı TCG İstanbul Fırkateyni başta olmak üzere diğer projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.Ayrıca geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı Prof. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretti Endonezya ve Türkiye arasında önemli anlaşmalara imza atıldığı duyurulmuştu.
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endonezya, türkiye, savaş gemisi, gemi, tcg anadolu gemisi, tcg çeşme, tcg gökova
endonezya, türkiye, savaş gemisi, gemi, tcg anadolu gemisi, tcg çeşme, tcg gökova

Endonezya, Türkiye'den savaş gemisi satın almak istiyor

14:16 23.09.2024
© Fotoğraf : Türk Deniz KuvvetleriTCG GEMLİK ve TCG GÖKÇEADA
TCG GEMLİK ve TCG GÖKÇEADA - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© Fotoğraf : Türk Deniz Kuvvetleri
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Endonezya, deniz savunma kapasitesini arttırma amaçlı Türkiye'den fırkateynler dahil olmak üzere savaş gemileri almak istiyor.
Endonezya, Türk savaş gemileriyle ilgileniyor.
Endonezya Donanması'nın 79'uncu yılında konuşan Amiral Muhammad Ali, Türkiye'den fırkateynler dahil olmak üzere yeni savaş gemileri almak istediğini açıkladı. Ali, "Sularımız çok geniş, dolayısıyla donanmamız yeterli seviyede değil. Başta gemiler olmak üzere uçaklar ve diğer birçok savunma ekipmanıyla savunma kapasitemizi arttırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.
"İtalya’dan Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) aldığımız gibi, Türkiye’den de birkaç fırkateyn gelecek’ ifadelerini kullanan Ali, fırkateynlerin Türkiye’den temini konusunda detaylı bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki 2 yıllık süreçte yeni gelişmelerin olabileceğini işaret etti.

Büyükelçi yakın zamanda İstanbul Tersanesi'ndeydi

Endonezya’nın Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, yakın bir zamanda İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nı ziyaret etmiş ve İSTİF Sınıfı TCG İstanbul Fırkateyni başta olmak üzere diğer projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı Prof. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretti Endonezya ve Türkiye arasında önemli anlaşmalara imza atıldığı duyurulmuştu.
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