https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rusyanin-iki-bolgesinde-8-iha-imha-edildi-1088314718.html

Rusya’nın iki bölgesinde 8 Ukrayna İHA'sı imha edildi

Rusya’nın iki bölgesinde 8 Ukrayna İHA'sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 8 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T07:33+0300

2024-09-23T07:33+0300

2024-09-23T07:47+0300

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Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarında bulunan tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde 4 ve Kursk Bölgesi’nde 4 İHA imha ettiği bildirildi.Belgorod Bölgesi’nde 15 kişi yaralandıBelgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’nın 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirdiği saldırılarda ikisi ağır 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesindeki-7-saldirisi-puskurtuldu-1088304979.html

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