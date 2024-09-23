https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rusyanin-iki-bolgesinde-8-iha-imha-edildi-1088314718.html
Rusya’nın iki bölgesinde 8 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Rusya’nın iki bölgesinde 8 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 8 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T07:33+0300
2024-09-23T07:33+0300
2024-09-23T07:47+0300
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Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarında bulunan tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde 4 ve Kursk Bölgesi’nde 4 İHA imha ettiği bildirildi.Belgorod Bölgesi’nde 15 kişi yaralandıBelgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’nın 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirdiği saldırılarda ikisi ağır 15 kişinin yaralandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesindeki-7-saldirisi-puskurtuldu-1088304979.html
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Rusya’nın iki bölgesinde 8 Ukrayna İHA'sı imha edildi
07:33 23.09.2024 (güncellendi: 07:47 23.09.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 8 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarında bulunan tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.
Görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde 4 ve Kursk Bölgesi’nde 4 İHA imha ettiği bildirildi.
Belgorod Bölgesi’nde 15 kişi yaralandı
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’nın 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirdiği saldırılarda ikisi ağır 15 kişinin yaralandığını duyurdu.