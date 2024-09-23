https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/maasi-40-milyon-lira-calisacak-eleman-bulunamiyor-1088316162.html

Maaşı 40 milyon lira ama çalışacak eleman bulunamıyor: Neden kimse istemiyor?

Maaşı 40 milyon lira ama çalışacak eleman bulunamıyor: Neden kimse istemiyor?

Sputnik Türkiye

Fransa kıyılarındaki La Jument deniz fenerinde çalışmak için yıllık 40 milyon lira maaş teklif edilse de, bu tehlikeli iş için kimse başvurmuyor. Gemilerin... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T08:27+0300

2024-09-23T08:27+0300

2024-09-23T08:32+0300

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La Jument, Fransa'nın kuzeybatısında yer alan ve Avrupa’nın en tehlikeli denizlerinden biri olan Bretonya açıklarında, 48 metre yüksekliğinde bir deniz feneri. 1911'de tamamlanan bu fener, fırtına dalgalarının sürekli tehdidi altında. Deniz feneri, 1888-1904 yılları arasında 30’dan fazla geminin kaybolduğu bu zorlu deniz koşullarına karşı inşa edildi.Bir fotoğraf La Jument'i dünyaya tanıttıLa Jument deniz feneri, 1989 yılında Jean Guichard tarafından çekilen ünlü bir fotoğraf sayesinde dünya çapında tanındı. O dönem fırtına sırasında görevde olan deniz feneri bekçisi Theodore Malgorn, dev bir dalgadan son anda kurtulurken, bu anın fotoğrafı tarihe geçti.Yemekler ayda bir, i̇letişim yokDeniz fenerinde çalışmayı kabul edenlere yıllık 1.2 milyon dolar (yaklaşık 40 milyon lira) maaş teklif ediliyor. Ancak tamamen izole bir yaşam sürmek ve dev dalgalarla baş başa kalmak zorunda olan fener bekçileri için yemekler sadece ayda bir tekneyle getiriliyor. Bu şartlarda en uzun dayanabilen kişi yalnızca 9 gün çalışabilmiş.Bu zor ve tehlikeli iş, yüksek maaşa rağmen başvuru bulamıyor.

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