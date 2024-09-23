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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Bankadan konut kredisi indirimi: Kredi faizlerinde düşüş başlıyor mu? 1 milyon TL i̇çin ödeme tutarı ne kadar?
Bankadan konut kredisi indirimi: Kredi faizlerinde düşüş başlıyor mu? 1 milyon TL i̇çin ödeme tutarı ne kadar?
Sputnik Türkiye
Konut kredisi faizlerinde indirim sinyali geldi. Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini yüzde 2.79’a kadar düşürdüğünü duyurdu. Yeni kampanya kapsamında 60... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T08:20+0300
2024-09-23T08:21+0300
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Konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler için, bireysel emeklilik, zorunlu deprem sigortası (DASK), kasko ve eşya sigortası gibi en az dört sigorta ürününe sahip olma şartı aranıyor. Ayrıca, kredi başvurusu yapacak kişilerin Bankkart ve talimat ürünlerine sahip olması gerekiyor.1 milyon TL i̇çin ödeme tutarı ne kadar?120 ay vade ile 1 milyon TL kredi çekmek isteyenler için aylık ödeme tutarı 28 bin 966 TL olacak. Yıllık maliyet oranı yüzde 39.77 iken, toplam geri ödeme tutarı 3 milyon 475 bin 928 TL’yi buluyor.Ziraat Bankası'nın faiz oranı avantajlı mı?Özel bankalarda konut kredisi faizleri ortalama yüzde 3.15 seviyelerinde bulunuyor. Bu oranla aylık ödeme tutarı 32 bin 281 TL olurken, Ziraat Bankası’nın yüzde 2.79 oranıyla bu tutar 28 bin 966 TL’ye düşüyor. Bu da aylık yaklaşık 3 bin 315 TL avantaj sağlıyor.Diğer bankalar faiz i̇ndirimine gider mi?Ziraat Bankası’nın başlattığı kampanyanın diğer bankaları da rekabete yönlendirebileceği belirtiliyor. Ancak hızlı bir faiz düşüşü beklenmese de, enflasyonun düşmesiyle birlikte konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik gözlenebilir.Konut talebi artar mı?Uzmanlar, finansman koşullarının iyileşmesiyle konut talebinin artabileceğini öngörse de, kredi oranları halen yüksek olduğu için bu kampanyanın talebi hızla yükseltmeyeceği düşünülüyor.
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Bankadan konut kredisi indirimi: Kredi faizlerinde düşüş başlıyor mu? 1 milyon TL i̇çin ödeme tutarı ne kadar?

08:20 23.09.2024 (güncellendi: 08:21 23.09.2024)
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Konut kredisi faizlerinde indirim sinyali geldi. Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini yüzde 2.79’a kadar düşürdüğünü duyurdu. Yeni kampanya kapsamında 60 ay vadede yüzde 2.89, 120 ay vadede ise yüzde 2.79 faiz oranları sunulacak.
Konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler için, bireysel emeklilik, zorunlu deprem sigortası (DASK), kasko ve eşya sigortası gibi en az dört sigorta ürününe sahip olma şartı aranıyor. Ayrıca, kredi başvurusu yapacak kişilerin Bankkart ve talimat ürünlerine sahip olması gerekiyor.

1 milyon TL i̇çin ödeme tutarı ne kadar?

120 ay vade ile 1 milyon TL kredi çekmek isteyenler için aylık ödeme tutarı 28 bin 966 TL olacak. Yıllık maliyet oranı yüzde 39.77 iken, toplam geri ödeme tutarı 3 milyon 475 bin 928 TL’yi buluyor.

Ziraat Bankası'nın faiz oranı avantajlı mı?

Özel bankalarda konut kredisi faizleri ortalama yüzde 3.15 seviyelerinde bulunuyor. Bu oranla aylık ödeme tutarı 32 bin 281 TL olurken, Ziraat Bankası’nın yüzde 2.79 oranıyla bu tutar 28 bin 966 TL’ye düşüyor. Bu da aylık yaklaşık 3 bin 315 TL avantaj sağlıyor.

Diğer bankalar faiz i̇ndirimine gider mi?

Ziraat Bankası’nın başlattığı kampanyanın diğer bankaları da rekabete yönlendirebileceği belirtiliyor. Ancak hızlı bir faiz düşüşü beklenmese de, enflasyonun düşmesiyle birlikte konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik gözlenebilir.

Konut talebi artar mı?

Uzmanlar, finansman koşullarının iyileşmesiyle konut talebinin artabileceğini öngörse de, kredi oranları halen yüksek olduğu için bu kampanyanın talebi hızla yükseltmeyeceği düşünülüyor.
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