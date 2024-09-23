https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/gaziantep-fk---trabzonspor-maci-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1088348562.html
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç 23 Eylül Pazartesi saat 20.00'da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Volkan... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T19:00+0300
2024-09-23T19:00+0300
2024-09-23T19:04+0300
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Süper Lig'de Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında saat 20.00'de sahaya çıkacak.Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş yönetiminde 3 puan için Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetirken yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak.Gaziantep FK - Trabzonspor maçı hangi kanalda?Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Stadyumu’nda karşılaşacak. Maç bugün saat 20.00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.Takımların ilk 11'leri belli oldu:Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Saborit, Mbakata, N'Diaye, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kenan Kodro.Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza.
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Gaziantep FK - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
19:00 23.09.2024 (güncellendi: 19:04 23.09.2024)
Süper Lig'de Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç 23 Eylül Pazartesi saat 20.00'da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetirken, yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak.
Süper Lig'de Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında saat 20.00'de sahaya çıkacak.
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş yönetiminde 3 puan için Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetirken yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak.
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Stadyumu’nda karşılaşacak. Maç bugün saat 20.00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Takımların ilk 11'leri belli oldu:
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Saborit, Mbakata, N'Diaye, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kenan Kodro.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza.