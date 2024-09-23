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Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu
Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T16:22+0300
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Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.Asım Pars kimdir?Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.Eski milli basketbolcu Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giydi.Asım, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/basketbolda-dunya-siralamasina-olimpiyat-etkisi-turkiye-listede-geriledi-1086892199.html
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asım pars, asım pars kimdir, asım pars biyografi, asım pars öldü mü, asım pars nasıl öldü

Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

16:22 23.09.2024
© AAEski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu
Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA
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Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.
Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.
Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.

Asım Pars kimdir?

Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.
Eski milli basketbolcu Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giydi.
Asım, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.
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