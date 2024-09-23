https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/eski-milli-basketbolcu-asim-pars-evinde-olu-bulundu-1088339444.html

Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T16:22+0300

2024-09-23T16:22+0300

2024-09-23T16:22+0300

spor

asım pars

basketbol

bosna hersek

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Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.Asım Pars kimdir?Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.Eski milli basketbolcu Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giydi.Asım, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

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bosna hersek

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