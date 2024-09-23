https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-gorustu-1088313499.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T01:20+0300
2024-09-23T01:20+0300
2024-09-23T01:21+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
aleksandr vucic
görüşme
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya gelen Erdoğan'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/cumhurbaskani-erdogan-arnavutluk-basbakani-edi-ramayi-kabul-etti-1088311010.html
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recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic, görüşme
recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic, görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
01:20 23.09.2024 (güncellendi: 01:21 23.09.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya gelen Erdoğan'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.