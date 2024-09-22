https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/cumhurbaskani-erdogan-arnavutluk-basbakani-edi-ramayi-kabul-etti-1088311010.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T21:45+0300
2024-09-22T21:45+0300
2024-09-22T22:46+0300
politika
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arnavutluk
edi rama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.Erdoğan'ın Rama'yı kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.Görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/erdogan-abddeki-turkevi-girisinde-sevgi-gosterileriyle-karsilandi-1088305634.html
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recep tayyip erdoğan, arnavutluk, edi rama
recep tayyip erdoğan, arnavutluk, edi rama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti
21:45 22.09.2024 (güncellendi: 22:46 22.09.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.
Erdoğan'ın Rama'yı kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini, bunun için dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail’in durmaya mecbur kalacağını belirtti."