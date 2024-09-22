https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/iranda-maden-faciasi-52-kisi-hayatini-kaybetti--1088301828.html
İran'da maden faciası: 52 kişi hayatını kaybetti
İran'da maden faciası: 52 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İran'daki kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu en az 52 kişi hayatını kaybetti. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T14:22+0300
2024-09-22T14:22+0300
2024-09-22T14:22+0300
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İran’ın Güney Horasan Eyaleti’nde bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 52 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.Devlet medyasına göre, Cumartesi akşamı meydana gelen kaza, Madanjoo şirketi tarafından işletilen madende B ve C bloklarında metan gazı patlaması sonucu gerçekleşti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldıİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a hareket etmeden önce devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu ve olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi.“Maalesef, Tabas’taki kömür madenlerinden birinde bir kaza meydana geldiğini ve bir dizi vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Saygıdeğer ailelerine başsağlığı diliyorum,” dedi Pezeşkian.Ülkenin kömür ihtiyacı bu bölgeden karşılanıyorGüney Horasan Valisi Ali Ekber Rahimi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ülkenin kömürünün yüzde 76'sı bu bölgeden sağlanıyor ve bölgede Madanjoo şirketi de dahil olmak üzere 8 ila 10 büyük şirket faaliyet gösteriyor" dedi.Rahimi, B bloğundaki kurtarma operasyonunun tamamlandığını, bu blokta bulunan 47 işçiden 30'unun hayatını kaybettiğini, 17'sinin ise yaralandığını açıkladı. C bloğundaki kurtarma çalışmalarının başladığını belirten Rahimi, blokta metan yoğunluğunun yüksek olduğunu ve operasyonun 3-4 saat süreceğini ekledi.Patlama sırasında bloklarda toplam 69 işçinin bulunduğu devlet televizyonu tarafından bildirildi.Geçmişte de bu tarz kazalar yaşanmıştıPetrol zengini İran, aynı zamanda çeşitli maden kaynaklarına da sahip. İran, yıllık yaklaşık 3.5 milyon ton kömür tüketiyor ancak madenlerinden sadece 1.8 milyon ton çıkarabiliyor. Geri kalan kısmı ithal ediliyor ve genellikle ülkenin çelik fabrikalarında kullanılıyor.Bu olay, İran’ın madencilik sektörünü vuran ilk felaket değil. 2013 yılında iki ayrı madende meydana gelen kazalarda 11 işçi hayatını kaybetmişti. 2009 yılında ise birkaç kazada 20 işçi yaşamını yitirmişti. 2017 yılında bir kömür madeni patlamasında ise en az 42 kişi ölmüştü.Madencilik bölgelerinde yetersiz güvenlik standartları ve acil durum hizmetleri, genellikle ölümlerden sorumlu tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/israil-binayi-kusatip-bomba-ile-kapiyi-patlatti-al-jazeeranin-ramallah-ofisi-kapatildi--1088299963.html
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iran, maden, maden ocağı, maden faciası, kömür, kaza
iran, maden, maden ocağı, maden faciası, kömür, kaza
İran'da maden faciası: 52 kişi hayatını kaybetti
İran'daki kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu en az 52 kişi hayatını kaybetti.
İran’ın Güney Horasan Eyaleti’nde bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 52 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.
Devlet medyasına göre, Cumartesi akşamı meydana gelen kaza, Madanjoo şirketi tarafından işletilen madende B ve C bloklarında metan gazı patlaması sonucu gerçekleşti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a hareket etmeden önce devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu ve olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi.
“Maalesef, Tabas’taki kömür madenlerinden birinde bir kaza meydana geldiğini ve bir dizi vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Saygıdeğer ailelerine başsağlığı diliyorum,” dedi Pezeşkian.
Ülkenin kömür ihtiyacı bu bölgeden karşılanıyor
Güney Horasan Valisi Ali Ekber Rahimi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ülkenin kömürünün yüzde 76'sı bu bölgeden sağlanıyor ve bölgede Madanjoo şirketi de dahil olmak üzere 8 ila 10 büyük şirket faaliyet gösteriyor" dedi.
Rahimi, B bloğundaki kurtarma operasyonunun tamamlandığını, bu blokta bulunan 47 işçiden 30'unun hayatını kaybettiğini, 17'sinin ise yaralandığını açıkladı. C bloğundaki kurtarma çalışmalarının başladığını belirten Rahimi, blokta metan yoğunluğunun yüksek olduğunu ve operasyonun 3-4 saat süreceğini ekledi.
Patlama sırasında bloklarda toplam 69 işçinin bulunduğu devlet televizyonu tarafından bildirildi.
Geçmişte de bu tarz kazalar yaşanmıştı
Petrol zengini İran, aynı zamanda çeşitli maden kaynaklarına da sahip. İran, yıllık yaklaşık 3.5 milyon ton kömür tüketiyor ancak madenlerinden sadece 1.8 milyon ton çıkarabiliyor. Geri kalan kısmı ithal ediliyor ve genellikle ülkenin çelik fabrikalarında kullanılıyor.
Bu olay, İran’ın madencilik sektörünü vuran ilk felaket değil. 2013 yılında iki ayrı madende meydana gelen kazalarda 11 işçi hayatını kaybetmişti. 2009 yılında ise birkaç kazada 20 işçi yaşamını yitirmişti. 2017 yılında bir kömür madeni patlamasında ise en az 42 kişi ölmüştü.
Madencilik bölgelerinde yetersiz güvenlik standartları ve acil durum hizmetleri, genellikle ölümlerden sorumlu tutuluyor.