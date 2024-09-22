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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/israil-binayi-kusatip-bomba-ile-kapiyi-patlatti-al-jazeeranin-ramallah-ofisi-kapatildi--1088299963.html
İsrail binayı kuşatıp bomba ile kapıyı patlattı: Al Jazeera'nın Ramallah ofisi kapatıldı
İsrail binayı kuşatıp bomba ile kapıyı patlattı: Al Jazeera'nın Ramallah ofisi kapatıldı
Sputnik Türkiye
İsrail, Al Jazeera medya kuruluşunun ofisini sanki terör örgütüymüşcesine bombalayarak, baskın yaparak girerek kapattı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T12:39+0300
2024-09-22T12:39+0300
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İsrail askerleri, askeri bir emir doğrultusunda Al Jazeera televizyonunun Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisini kapattı. Al Jazeera'nın haberine göre, ağır silahlı İsrail askerleri, televizyonun ofisinin bulunduğu binayı kuşattıktan sonra, demir kapısını bombayla patlatarak baskın düzenledi.Baskın sırasında, ofisteki tüm ekipman ve belgelere el koyan askerlerin, bu malzemeleri kamyonlarla taşıdığı belirtildi. Ayrıca, çalışanların araçlarını kullanmalarına izin verilmediği kaydedildi. Askerler, Al Jazeera muhabirlerinin Ramallah'ta sokakta çalışmasını engelleyerek kanalın yayınını durdurdu.Al Jazeera'nın yayınladığı görüntülerde, ağır silahlı askerlerin ofise baskın yapması ve 45 gün süreyle kapatma emrini ofis müdürü Velid el-Omeri'ye teslim etmesi yer aldı. Baskın sırasında, askerlerin çevreye göz yaşartıcı gaz bombası attığı ve Müdür Omeri'nin, askerlerin Ramallah ofisinin önünde öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını tahrip ettiğini belirttiği vurgulandı.Al Jazeera'nın Ramallah’taki ofisinin kapatılmasından dört ay önce ise kanalın Kudüs'teki ofisi de kapatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/unlu-abdli-sanatci-macklemoredan-bir-filistin-sarkisi-daha-kamala-harrise-seslendi--1088297511.html
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sosyal medya, al jazeera, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin yönetimi

İsrail binayı kuşatıp bomba ile kapıyı patlattı: Al Jazeera'nın Ramallah ofisi kapatıldı

12:39 22.09.2024
© Issam Rimawiİsrail
İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© Issam Rimawi
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İsrail, Al Jazeera medya kuruluşunun ofisini sanki terör örgütüymüşcesine bombalayarak, baskın yaparak girerek kapattı.
İsrail askerleri, askeri bir emir doğrultusunda Al Jazeera televizyonunun Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisini kapattı. Al Jazeera'nın haberine göre, ağır silahlı İsrail askerleri, televizyonun ofisinin bulunduğu binayı kuşattıktan sonra, demir kapısını bombayla patlatarak baskın düzenledi.
Baskın sırasında, ofisteki tüm ekipman ve belgelere el koyan askerlerin, bu malzemeleri kamyonlarla taşıdığı belirtildi. Ayrıca, çalışanların araçlarını kullanmalarına izin verilmediği kaydedildi. Askerler, Al Jazeera muhabirlerinin Ramallah'ta sokakta çalışmasını engelleyerek kanalın yayınını durdurdu.
Al Jazeera'nın yayınladığı görüntülerde, ağır silahlı askerlerin ofise baskın yapması ve 45 gün süreyle kapatma emrini ofis müdürü Velid el-Omeri'ye teslim etmesi yer aldı. Baskın sırasında, askerlerin çevreye göz yaşartıcı gaz bombası attığı ve Müdür Omeri'nin, askerlerin Ramallah ofisinin önünde öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını tahrip ettiğini belirttiği vurgulandı.
Al Jazeera'nın Ramallah’taki ofisinin kapatılmasından dört ay önce ise kanalın Kudüs'teki ofisi de kapatılmıştı.
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