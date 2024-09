https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-siber-guvenlik-noktasinda-dunyadaki-en-guvenli-ulkelerden-bir-1088257940.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından 440 civarında büyük saldırıyı engellediklerini belirterek... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T18:03+0300

2024-09-20T18:03+0300

2024-09-20T18:03+0300

politika

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

siber güvenlik

ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom)

btk

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083493048_0:225:2048:1377_1920x0_80_0_0_60771685d6dc9f6cba62225420aa0f89.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her gün Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından 440 civarında büyük saldırıyı engellediklerini belirterek, "Yine 17 milyonun üzerindeki IP adresini yerli ve milli yazılımlarımızla her gün sürekli olarak tarıyoruz ve onlara karşı zararlı girişimleri sürekli engelliyoruz. Dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dolayısıyla biz siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz" dedi.Uraloğlu, Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.Gelişen teknolojiyle, gelişen dünyada risklerin neler olduğu ve neler olabileceğiyle ilgili birçok olayın ardı arkasına yaşandığını belirten Uraloğlu, "Biz birçok riski zaten öngörebiliyoruz. Bu risklere göre de bütün ülkemizin kurumları, gerek özel sektör olsun gerek kamu olsun hepsinin işbirliği ile beraber ülkemizin daha güvenilebilir olma noktasında birçok gayretimiz var" diye konuştu.Uraloğlu, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasına yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "Yani muhatabının kim olduğundan bağımsız olarak çoluk çocuğa kadar etkileyen bir saldırıyı çok net bir şekilde kınıyoruz. Ama siber güvenlik noktasında da nerelere geldiğimiz, bu globalleşen dünyada neler yapılabileceğini bir anlamda da bu vesileyle görmüş oluyoruz" açıklamasını yaptı.​​​​​​​Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde USOM olarak bilinen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin olduğunu kaydeden Uraloğlu, "7 gün 24 saat hizmet ediyor. 7 binin üzerinde, 7 bin 300, 7 bin 400, 7 bin 500 civarında bu konuda ülkemizdeki ve dünyadaki uzmanlarla iş birliği yapıyoruz" diye konuştu.'Yerli ve milli yazılımlarımızla her gün sürekli olarak tarıyoruz'Uraloğlu, 2 bin 400 civarında SOME ile iş birliği yapıldığına işaret ederek, "SOME nedir? Siber Olaylara Müdahale Ekibidir. Kimlerdir bunlar? Gerek kamu kuruluşlarıdır gerekse özel sektördeki şirketlerdir, kurumlardır. Bunların kurmuş oldukları siber olaylara müdahale ekipleriyle 7 gün 24 iş birliği yapıyoruz" dedi.Her gün USOM tarafından 400'ün üzerinde 440 civarında büyük saldırıyı engellediklerini aktaran Uraloğlu, "Yine 17 milyonun üzerindeki IP adresini yerli ve milli yazılımlarımızla her gün sürekli olarak tarıyoruz ve onlara karşı zararlı girişimleri sürekli engelliyoruz. Dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dolayısıyla biz siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz. Mutlaka daha iyisini yapma noktasında belli çalışmalarımız, belli bir sürecimiz var" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, kamuoyunun gündemine gelen Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması ile ilgili sürecin devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israilin-siber-saldirisi-hakkinda-konusan-bakan-uraloglu-cagri-cihazlarinin-icine-patlayici-1088154104.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, siber güvenlik, ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom), btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)