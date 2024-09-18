https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israilin-siber-saldirisi-hakkinda-konusan-bakan-uraloglu-cagri-cihazlarinin-icine-patlayici-1088154104.html

İsrail'in siber saldırısı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz

İsrail'in siber saldırısı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz

Sputnik Türkiye

İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik düzenlediği siber saldırıda, çağrı cihazlarının bomba gibi patlaması ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı bakanı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T10:18+0300

2024-09-18T10:18+0300

2024-09-18T10:40+0300

türkiye

çağrı cihazı

patlayıcı

patlayıcı

israil

israil-filistin

hamas

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Lübnan’daki Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarına müdahale edilip patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.'Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz'Ayrıca Uraloğlu, "İsrail'in Lübnan'a dijital saldırısıyla ilgili ya bomba koyma ya da lityum pilin ısıtılarak patlatılma olmuş olabilir. Cihazlara patlayıcı konulması ihtimali daha güçlü. Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israilin-siber-saldirisi-sonrasi-herkesin-merak-ettigi-soruyu-yapay-zeka-yanitladi-telefonlarimiz-1088148238.html

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