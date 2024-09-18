https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israilin-siber-saldirisi-hakkinda-konusan-bakan-uraloglu-cagri-cihazlarinin-icine-patlayici-1088154104.html
İsrail'in siber saldırısı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz
İsrail'in siber saldırısı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz
Sputnik Türkiye
İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik düzenlediği siber saldırıda, çağrı cihazlarının bomba gibi patlaması ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı bakanı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T10:18+0300
2024-09-18T10:18+0300
2024-09-18T10:40+0300
türkiye
çağrı cihazı
patlayıcı
patlayıcı
israil
israil-filistin
hamas
abdulkadir uraloğlu
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Lübnan’daki Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarına müdahale edilip patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.'Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz'Ayrıca Uraloğlu, "İsrail'in Lübnan'a dijital saldırısıyla ilgili ya bomba koyma ya da lityum pilin ısıtılarak patlatılma olmuş olabilir. Cihazlara patlayıcı konulması ihtimali daha güçlü. Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israilin-siber-saldirisi-sonrasi-herkesin-merak-ettigi-soruyu-yapay-zeka-yanitladi-telefonlarimiz-1088148238.html
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İsrail'in siber saldırısı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz
10:18 18.09.2024 (güncellendi: 10:40 18.09.2024)
İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik düzenlediği siber saldırıda, çağrı cihazlarının bomba gibi patlaması ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı bakanı Uraloğlu, "Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz ama Türkiye'deki çağrı cihazları ile ilgili bir risk yok" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Lübnan’daki Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarına müdahale edilip patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.
'Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz'
Ayrıca Uraloğlu, "İsrail'in Lübnan'a dijital saldırısıyla ilgili ya bomba koyma ya da lityum pilin ısıtılarak patlatılma olmuş olabilir. Cihazlara patlayıcı konulması ihtimali daha güçlü. Çağrı cihazlarının içine patlayıcı koyulduğunu düşünüyoruz" dedi.