Mahfi Eğilmez'den 'ünlülerle dolandırıcılık' uyarısı: Bu tuzağa asla düşmeyin
18:06 20.09.2024 (güncellendi: 18:10 20.09.2024)
© AAinternet
© AA
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Sahtekarlar, sosyal medyada her platformda açtıkları yeni hesaplarla insanları kandırmaya çalışıyor. Bunu yaparken de kamuoyu tarafından yakından tanınan ve güvenilen isimleri ve onların fotoğraflarını kullanmayı seçiyor. Bu şekilde bir çok kişi de dolandırıcıların tuzağına düşüyor.
Kamuoyu tarafından tanınan uzmanların, şirketlerin isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak çok sayıda sosyal medya hesabı açılıyor. Özellikle son dönemde ekonomistlerin adına açılan hesaplarda ise 'yatırım tavsiyesi' verildiği iddia edilirken, isimleri kullanılanlar ise isyan ediyor.
Bu sahtekarlığı yapanlara asla inanmayın
İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de kendi adının kullanılarak ‘yatırım tavsiyesi’ verilmesine ilişkin sosyal medyasından duyuru yaptı. Eğilmez, “Adımı ve fotoğrafımı kullanarak bu sahtekarlığı yapanlara asla inanmayın. Daha önce defalarca belirttiğim gibi hiçbir ticari faaliyetim olmadığı gibi hiçbir kuruluş ya da kişiye danışmanlık vermiyorum. Hiç kimseyle bir ortaklığım bulunmuyor” uyarısında bulundu.
Sputnik’e konuşan Dr. Eğilmez, “Ben sürekli uyarılarda bulunuyorum. Kendim gördüğüm zaman şikayet ediyorum o hesapları kapatıyorum ama bunun sonu yok ki. Siber suçların bu konuda harekete geçmesi ve takip etmesi gerekiyor. Bu dolandırıcılığın en basit hali aslında.” dedi.
Şikayet edin
Yalanlamama rağmen bu sahtekârlığa devam ediyorlar. Asla bu sahtekârlara inanmayın. pic.twitter.com/ho6d5fHgeZ— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 18, 2024
Eğilmez kendi adına her mecrada hesap açıldığını ve bunun devam ettiğini belirterek, şunları paylaştı:
“Telegramda da adıma sahte hesap açılmış olduğunu öğrendim. Ben Telegrama üye bile değilim. Beni izleyenler, tanıyanlar bilirler ama buradan son bir kere daha duyurayım. Kendi bloğum ve x adresim benim adresimdir. İnstagram ve facebook'da hesabım olmasına karşın bu sosyal medya araçlarını hemen hemen hiç kullanmıyorum. Ama hepsinden önemlisi ben hiç kimseye hisse önerisi veya yatırım tavsiyesi vermiyorum. O iş benim uzmanlık alanımla ilgili değil. O nedenle benim adıma açılan ve bu tür tavsiyeler veren, yönlendirmeler yapan hesaplara asla inanmayın.”
Doç. Dr. Eğilmez bu durumu gören takipçilerinin mutlaka bu hesapları şikayet etmelerini istedi.
Adımı ve fotoğrafımı kullanarak bu sahtekârlığı yapanlara asla inanmayın. Daha önce defalarca belirttiğim gibi hiçbir ticari faaliyetim olmadığı gibi hiçbir kuruluş ya da kişiye danışmanlık vermiyorum, kimseyle bir ortaklığım bulunmuyor. https://t.co/lpfUKEvLOI— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 9, 2024
Şikayet ettim ama çözüm olmadı
Daha öncesinde de kendi adının kullanıldığı hesapları şikayet ettiğini ama bundan bir sonuç alamadığını söyleyen Dr. Eğilmez, “Türkiye’nin bir numaralı meselesi güvenlik meselesidir. Ülke dolandırıcıdan, sahtekârdan, ahlaksızdan, caniden, hırsızdan geçilmez hale geldi. Gün geçmiyor ki adıma sahte bir hesap çıkmasın ya da biri telefonla arayıp kendisini polis olarak takdim edip dolandırıcılık denemesi yapmasın. Kadın cinayetleri, çocuk tacizleri, sağlık görevlilerine saldırılar her gün her yerde karşımıza çıkıyor.” yorumunda bulundu.
Bu tuzağa düşmeyin
Yine ekonomist Uğur Gürses de dolandırıcıların ismini kullandığını belirterek, “Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hisse senedi alım satım işlemi yapmıyorum. Ne telegram hesabım ne whatsapp kanalım var. Bu tür X, facebook, Instagram reklamı görürseniz şikayet ediniz. Dolandırıcılık girişiminden başka bir şey değil. Bu tuzağa düşmeyin. “ uyarısında bulundu.
Hesaplaşacağız
Arkadaşlar, adım kulanılarak satış yapılıyor. Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır. Kanuni yollaradan bunu yapanları bulup hesaplaşacağım. pic.twitter.com/DR5caIDCVv— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 10, 2024
İsmi kullanılanlardan biri de deprem uzmanı Naci Görür. Prof. Dr. Görür, sosyal medyada adının kullanılarak ‘deprem çantası’ tanıtımı yapılmasını ağır bir dille eleştirirken, “Arkadaşlar adım kullanılarak satış yapılıyor. Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır. Kanunu yollardan bunu yapanları bulup hesaplaşacağım” dedi. Görür, 'adıma açılan sahte hesaplara inanmayın' uyarısında da bulundu.
Baykar da uyarmıştı
Baykar Teknoloji Şirketi de bir süre önce, şirketin ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin 'yatırım dolandırıcılığına dikkat' başlığıyla X'ten açıklamada bulunmuştu.
"Tanınmış gazetecilerin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi gösterilerek yapılan yatırım çağrılarına itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır. Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatılmıştır ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir. Şüpheli durumları lütfen resmi kanallarımız aracılığıyla bize bildiriniz. Baykar olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."