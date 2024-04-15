Baykar'dan açıklama: Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır

"Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır. Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatılmıştır ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir. Şüpheli durumları lütfen resmi kanallarımız aracılığıyla bize bildiriniz. Baykar olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."