https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/macaristan-turkakim-dogalgaz-boru-hatti-var-dolayisiyla-ukraynanin-kararinin-hicbir-onemi-yok-1088252824.html

Macaristan: TürkAkım doğalgaz boru hattı var, dolayısıyla Ukrayna'nın kararının hiçbir önemi yok

Macaristan: TürkAkım doğalgaz boru hattı var, dolayısıyla Ukrayna'nın kararının hiçbir önemi yok

Sputnik Türkiye

Kiev'in 2024 sonunda Rus gazı transitini durdurma konusundaki planlarına bir yanıt da Gazprom'un Avrupa'daki önemli alıcıları arasında bulunan Macaristan'dan... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T15:23+0300

2024-09-20T15:23+0300

2024-09-20T15:23+0300

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Ukrayna'nın Rus doğalgazının Avrupa'ya taşınmasında transit ülke olmayı reddetme planlarını değerlendiren Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in kararının önem arz etmediğini, zira TürkAkım gibi bir doğalgaz boru hattı bulunduğunu söyledi.Ekonomik konuların ele alındığı 15. Rusya-Macaristan Hükümetlerarası Komisyon toplantısında konuşan Szijjarto, "TürkAkım boru hattı sayesinde, gelecek yıldan itibaren Ukrayna üzerinden Rus gazı transitinin sona erip ermemesinin, diğer birçok Avrupa ülkesinin aksine bizim için hiçbir önemi yok" dedi.Kiev'in alacağı kararın Budapeşte'nin sorunu olmadığını ve Macar tarafını ilgilendirmediğini söyleyen Szijjarto, zira daha önce TürkAkım boru hattını inşa ettiklerini vurguladı.2024 yılında bugün itibarıyla TürkAkım üzerinden 5.3 milyar metreküp Rus doğalgaz aldıklarını anlatan Szijjarto, TürkAkım'ın Macaristan'ın enerji güvenliğindeki rolünün gelecekte daha da artacağının altını çizdi.Szijjarto, Rus Gazprom ve Macar MVM şirketlerinin Macar tarafının bölgesel gaz ticaretindeki rolünün artması için işbirliğini genişletme konusunda anlaşmaya vardığını da sözlerine ekledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit anlaşmasını uzatmayacaklarını belirtmişti.Putin de Avrupa'ya TürkAkım ve Mavi Akım'ı hatırlatmıştı5 Eylül'de Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in Rus gazını aktarmaya son vermesi halinde seçimin AB'ye kalacağını söylemişti.Devlet Başkanı, "Rus doğalgazının Avrupa'daki ana tüketicileri, Ukrayna'ya tam teşekküllü yardım, askeri, mali ve her türlü desteği sağlamalarına rağmen, görünüşe göre Ukrayna'yı transit geçişi sürdürmeye zorlamak istemiyorlar. Ancak Ukrayna'nın Rus gazının transit geçişini reddetmesi, Avrupa'ya giden gaz miktarının azalacağı anlamına geliyor. Bunlar diğer güzergahlar, özellikle de TürkAkım üzerinden gidecek, belki de kısmen Mavi Akım üzerinden yine Türkiye'ye gidecek" ifadelerini kullanmıştı.Bu tedariklerin Avrupa'da enerji istikrarının korunmasına yardım edeceğinin altını çizen Putin, "Ancak seçim onların. Bunun onları nasıl etkileyeceğini, ben tam bilmiyorum. Biz kendi sorunlarımızla uğraşıyoruz, onlar da kendi sorularıyla uğraşsınlar" diye eklemişti.Peskov, Türkiye'de gaz transfer merkezi inşa edileceğini vurgulamıştıZelenskiy’in 'Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit anlaşmasını uzatmayacağına' yönelik açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik etmek için alternatif rotalara sahip olduğunu vurgularken, “Türkiye'de bir merkez oluşturmayla ilgili çalışmalar devam ediyor” diye konuşmuştu.Peskov, “Alternatif güzergahlar var. Biliyorsunuz, Türkiye'de bir merkez oluşturma planları var ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/zaharova-33-formatinda-disisleri-bakanlari-toplantisi-turkiyede-yapilacak-1088247028.html

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