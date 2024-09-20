https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/zaharova-33-formatinda-disisleri-bakanlari-toplantisi-turkiyede-yapilacak-1088247028.html

Zaharova: 3+3 formatında dışişleri bakanları toplantısı Türkiye'de yapılacak

Zaharova: 3+3 formatında dışişleri bakanları toplantısı Türkiye'de yapılacak

Sputnik Türkiye

Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Gürcistan dışişleri bakanları, 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun bir sonrası toplantısının... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T13:51+0300

2024-09-20T13:51+0300

2024-09-20T13:51+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Güney Kafkasya'da işbirliğini öngören 3+3 formatındaki platforma üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Türkiye'de toplantı yapacağını belirtti.Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Zaharova, Ankara'da yapılması planlanan görüşme için hazırlık sürecinin devam ettiğini söyledi.Zaharova, görüşmenin tarihinin tüm tarafların onayı alındıktan sonra açıklanacağını ifade etti.İran'ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, 3+3 formatının dışişleri bakanları toplantısının tarihinin belirlendiğini söylemiş ancak henüz paylaşamayacağını belirtmişti.Güney Kafkasya’da istikrarı hedefleyen platformun ilk ev sahibi Moskova’ydıGüney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakan yardımcıları hazır bulunmuştu.Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklayarak tepki çekmiş, son anda alınan kararı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelinin farkındayız. Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuşmuştu.İkinci toplantı Tahran'da bakanlar düzeyinde yapılmıştıRusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanları, Ekim 2023'te 3+3 formatındaki ikinci toplantıyı Tahran'da yapmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da hazır bulunduğu toplantıda Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konular ele alınırken, toplantı gündeminin ana maddesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri olmuştu.Gürcistan, bu toplantıya da temsilci göndermemişti.

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