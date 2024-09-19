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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ukrayna-ordusundaki-yabanci-militanin-rus-gazetecileri-tehdit-ettigi-ogrenildi-1088189738.html
Ukrayna ordusundaki yabancı militanın Rus gazetecileri tehdit ettiği öğrenildi
Ukrayna ordusundaki yabancı militanın Rus gazetecileri tehdit ettiği öğrenildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu saflarında savaşan Yeni Zelandalı paralı asker Jordan O’Brien’in sosyal medya üzerinden Rus gazetecileri tehdit ettiği ortaya çıktı. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T08:01+0300
2024-09-19T08:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
militan
paralı asker
yabancı militan
yeni zelanda
rusya
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Sputnik’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre Jordan O’Brien, Linkedin hesabında Ukrayna ordusunda FPV-drone operatörü olarak görev yaptığını belirtti. Yeni Zelandalı militan bir hafta önce, ‘Kursk'ta bizim için yoğun bir ay oldu’ başlıklı bir video yayınladı. Videoda, aralarında O'Brien'ın da bulunduğu Ukrayna ordusu militanları ve iki katlı apartmanlara İHA’larla yapılan saldırılar gösteriliyor.O’Brien, sosyal medya platformu X paylaşımlarında da Rus halkına karşı duyduğu nefreti gizlemiyor. Yeni Zelandalının sözlerine göre, “bu ulusun tamamı hedef alınmalı”. Militan, diğer paylaşımlarda da Rusya’yı yok etme çağrısını yapıyor.Rus gazetecilere karşı özel bir nefret besleyen paralı asker, Ukrayna ordusunun Donetsk’in Gorlovka kasabasına düzenlediği saldırıda ölen Rus NTV televizyonunun operatörü Valeriy Kojin’le ilgili habere, “Üzerinde ne ‘basın’ yazan kolluk, ne kıyafetinde ayırt edici bir özellik, ne de zırh var. Bir asker gibi giyin, biz de seni bir asker gibi ortadan kaldıralım” yorumunda bulundu. Paylaşımda kullanılan fotoğrafta Rus muhabirin sivil kıyafet giydiği ve tuttuğu mikrofonun üzerinde 'NTV' yazdığı görülüyor.O’Brien, Rus askeri muhabir Yevgeniy Poddubnıy ile ilgili de çok sayıda paylaşım yaptı. Yeni Zelandalı, 7 Ağustos 2024 tarihli yorumunda, Poddubnıy’a yönelik açık tehditte bulundu.Poddubnıy’in ölüm haberi gelince sevincini gizlemeyen militan, muhabirin hayatta olduğu ortaya çıkınca da hayal kırıklığını dile getirdi.Rusya Soruşturma Komitesi, O’Brien hakkında dava dosyası açtı. Yeni Zelandalının cinayet, cinayete teşebbüs, başkalarının malına kasten zarar verme, terör eylemi, ateşli silahların ve patlayıcıların yasadışı yollardan edinilmesi, depolanması ve taşınması, bir güvenlik güçleri mensubunun hayatına kastetme, bir devlet temsilcisine karşı şiddet kullanma, devlet sınırını yasadışı yollardan geçme ve paralı askerlik maddeleri kapsamında suç işlediğinden şüpheleniliyor.Komitenin paylaştığı bilgiye göre, O’Brien ve diğer paralı askerler Ukraynalı militanlarla birlikte, silah, patlayıcı ve askeri teçhizat kullanarak yasadışı bir şekilde Rusya devlet sınırını geçip Kursk Bölgesi'ne girdiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/pentagon-abdli-egitmenler-ukrayna-ordusunun-insan-haklarini-ihlal-etmis-olabilecek-bir-birimini-1088184396.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, militan, paralı asker, yabancı militan, yeni zelanda, rusya, rus ordusu, kursk, kursk bölgesi, rusya soruşturma komitesi, yevgeniy poddubnıy
ukrayna, ukrayna ordusu, militan, paralı asker, yabancı militan, yeni zelanda, rusya, rus ordusu, kursk, kursk bölgesi, rusya soruşturma komitesi, yevgeniy poddubnıy

Ukrayna ordusundaki yabancı militanın Rus gazetecileri tehdit ettiği öğrenildi

08:01 19.09.2024 (güncellendi: 08:18 19.09.2024)
Yabancı paralı asker
Yabancı paralı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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Ukrayna ordusu saflarında savaşan Yeni Zelandalı paralı asker Jordan O’Brien’in sosyal medya üzerinden Rus gazetecileri tehdit ettiği ortaya çıktı.
Sputnik’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre Jordan O’Brien, Linkedin hesabında Ukrayna ordusunda FPV-drone operatörü olarak görev yaptığını belirtti. Yeni Zelandalı militan bir hafta önce, ‘Kursk'ta bizim için yoğun bir ay oldu’ başlıklı bir video yayınladı. Videoda, aralarında O'Brien'ın da bulunduğu Ukrayna ordusu militanları ve iki katlı apartmanlara İHA’larla yapılan saldırılar gösteriliyor.
O’Brien, sosyal medya platformu X paylaşımlarında da Rus halkına karşı duyduğu nefreti gizlemiyor. Yeni Zelandalının sözlerine göre, “bu ulusun tamamı hedef alınmalı”. Militan, diğer paylaşımlarda da Rusya’yı yok etme çağrısını yapıyor.
Rus gazetecilere karşı özel bir nefret besleyen paralı asker, Ukrayna ordusunun Donetsk’in Gorlovka kasabasına düzenlediği saldırıda ölen Rus NTV televizyonunun operatörü Valeriy Kojin’le ilgili habere, “Üzerinde ne ‘basın’ yazan kolluk, ne kıyafetinde ayırt edici bir özellik, ne de zırh var. Bir asker gibi giyin, biz de seni bir asker gibi ortadan kaldıralım” yorumunda bulundu. Paylaşımda kullanılan fotoğrafta Rus muhabirin sivil kıyafet giydiği ve tuttuğu mikrofonun üzerinde 'NTV' yazdığı görülüyor.
O’Brien, Rus askeri muhabir Yevgeniy Poddubnıy ile ilgili de çok sayıda paylaşım yaptı. Yeni Zelandalı, 7 Ağustos 2024 tarihli yorumunda, Poddubnıy’a yönelik açık tehditte bulundu.
Poddubnıy’in ölüm haberi gelince sevincini gizlemeyen militan, muhabirin hayatta olduğu ortaya çıkınca da hayal kırıklığını dile getirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi, O’Brien hakkında dava dosyası açtı. Yeni Zelandalının cinayet, cinayete teşebbüs, başkalarının malına kasten zarar verme, terör eylemi, ateşli silahların ve patlayıcıların yasadışı yollardan edinilmesi, depolanması ve taşınması, bir güvenlik güçleri mensubunun hayatına kastetme, bir devlet temsilcisine karşı şiddet kullanma, devlet sınırını yasadışı yollardan geçme ve paralı askerlik maddeleri kapsamında suç işlediğinden şüpheleniliyor.
Komitenin paylaştığı bilgiye göre, O’Brien ve diğer paralı askerler Ukraynalı militanlarla birlikte, silah, patlayıcı ve askeri teçhizat kullanarak yasadışı bir şekilde Rusya devlet sınırını geçip Kursk Bölgesi'ne girdiler.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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