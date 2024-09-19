https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/pentagon-abdli-egitmenler-ukrayna-ordusunun-insan-haklarini-ihlal-etmis-olabilecek-bir-birimini-1088184396.html
Pentagon: ABD’li eğitmenler Ukrayna ordusunun insan haklarını ihlal etmiş olabilecek bir birimini eğitti
Pentagon: ABD’li eğitmenler Ukrayna ordusunun insan haklarını ihlal etmiş olabilecek bir birimini eğitti
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ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği, Amerikalı eğitmenlerin, insan hakları ihlallerinden suçlu bulunabilecek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir birimini... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T00:03+0300
2024-09-19T00:03+0300
2024-09-19T00:03+0300
ukrayna krizi
abd savunma bakanlığı
pentagon
ukrayna silahlı kuvvetleri
insan hakları ihlali
kiev
rapor
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişliği tarafından hazırlanan ve gizliliği kaldırılan rapora göre ABD’li eğitmenler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan haklarını ağır şekilde ihlal etmekten suçlu bulunabilecek bir birimini eğitti.Raporda, “Pentagon, ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirebilecek Ukraynalı bir birimi eğiterek tahsis edilen fonları kötüye kullanmış olabilir" ifadelerine yer verildi.Raporda, bu tür eylemlerin, yabancı güçlere insan haklarını ihlal eden askeri yardım sağlanmasını yasaklayan Amerikan yasalarını ihlal ettiği vurgulandı.Pentagon’un Kiev’e yardım aktarımında ekipman sorumluluğu, finansman yönetimi, istihbarat paylaşımı, bilgi ve fiziksel güvenlik konularında sorunlarla karşılaştığı bilgisine yer verilen raporda ayrıca, Ukrayna'daki envanter ve ekipmana erişimde de sorunlar yaşandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusu-kursk-bolgesinde-ukraynali-ozel-harekati-timi-ile-abdli-ozel-askeri-sirketi-bozguna-1088149695.html
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abd savunma bakanlığı, pentagon, ukrayna silahlı kuvvetleri, insan hakları ihlali, kiev, rapor
abd savunma bakanlığı, pentagon, ukrayna silahlı kuvvetleri, insan hakları ihlali, kiev, rapor
Pentagon: ABD’li eğitmenler Ukrayna ordusunun insan haklarını ihlal etmiş olabilecek bir birimini eğitti
ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği, Amerikalı eğitmenlerin, insan hakları ihlallerinden suçlu bulunabilecek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir birimini eğittiğini belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişliği tarafından hazırlanan ve gizliliği kaldırılan rapora göre ABD’li eğitmenler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan haklarını ağır şekilde ihlal etmekten suçlu bulunabilecek bir birimini eğitti.
Raporda, “Pentagon, ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirebilecek Ukraynalı bir birimi eğiterek tahsis edilen fonları kötüye kullanmış olabilir" ifadelerine yer verildi.
Raporda, bu tür eylemlerin, yabancı güçlere insan haklarını ihlal eden askeri yardım sağlanmasını yasaklayan Amerikan yasalarını ihlal ettiği vurgulandı.
Pentagon’un Kiev’e yardım aktarımında ekipman sorumluluğu, finansman yönetimi, istihbarat paylaşımı, bilgi ve fiziksel güvenlik konularında sorunlarla karşılaştığı bilgisine yer verilen raporda ayrıca, Ukrayna'daki envanter ve ekipmana erişimde de sorunlar yaşandığı kaydedildi.