https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/pentagon-abdli-egitmenler-ukrayna-ordusunun-insan-haklarini-ihlal-etmis-olabilecek-bir-birimini-1088184396.html

Pentagon: ABD’li eğitmenler Ukrayna ordusunun insan haklarını ihlal etmiş olabilecek bir birimini eğitti

Pentagon: ABD’li eğitmenler Ukrayna ordusunun insan haklarını ihlal etmiş olabilecek bir birimini eğitti

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği, Amerikalı eğitmenlerin, insan hakları ihlallerinden suçlu bulunabilecek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir birimini... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T00:03+0300

2024-09-19T00:03+0300

2024-09-19T00:03+0300

ukrayna krizi

abd savunma bakanlığı

pentagon

ukrayna silahlı kuvvetleri

insan hakları ihlali

kiev

rapor

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişliği tarafından hazırlanan ve gizliliği kaldırılan rapora göre ABD’li eğitmenler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan haklarını ağır şekilde ihlal etmekten suçlu bulunabilecek bir birimini eğitti.Raporda, “Pentagon, ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirebilecek Ukraynalı bir birimi eğiterek tahsis edilen fonları kötüye kullanmış olabilir" ifadelerine yer verildi.Raporda, bu tür eylemlerin, yabancı güçlere insan haklarını ihlal eden askeri yardım sağlanmasını yasaklayan Amerikan yasalarını ihlal ettiği vurgulandı.Pentagon’un Kiev’e yardım aktarımında ekipman sorumluluğu, finansman yönetimi, istihbarat paylaşımı, bilgi ve fiziksel güvenlik konularında sorunlarla karşılaştığı bilgisine yer verilen raporda ayrıca, Ukrayna'daki envanter ve ekipmana erişimde de sorunlar yaşandığı kaydedildi.

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abd savunma bakanlığı, pentagon, ukrayna silahlı kuvvetleri, insan hakları ihlali, kiev, rapor