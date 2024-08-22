https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/putin-kurskta-yaralanan-savas-muhabiri-poddubniyi-aradi-1087137565.html
Putin, Kursk’ta yaralanan savaş muhabiri Poddubnıy’ı aradı
Putin, Kursk’ta yaralanan savaş muhabiri Poddubnıy’ı aradı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu yaralanan ve tedavisi süren savaş... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T13:22+0300
2024-08-22T13:22+0300
2024-08-22T13:26+0300
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ukrayna ordusu
kursk
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Putin, Poddubny'yi arayarak doğum gününü kutladı ve acil şifalar dileyerek işinin başına dönmesini temenni etti” ifadesine yer verildi.Poddubnıy’ın bulunduğu otomobil, 7 Ağustos günü Kursk Bölgesi’nin sınıra yakın kısmında Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın saldırısına uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan muhabir, Kursk Bölge Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, orada tüm gerekli incelemeler yapıldıktan ve tedavi süreci belirlendikten sonra Moskova'ya nakledilmesine karar verilmişti.Poddubnıy’ın ciddi yanıkları, baş yaralanması ve yüz iskeletinde travma olduğu bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-kursk-sinirini-gecen-yabanci-gazetecileri-arananlar-listesine-aliyor-1087137193.html
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rusya, vladimir putin, yevgeniy poddubnıy, yaralanma, telefon, doğum günü, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi, saldırı, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, vladimir putin, yevgeniy poddubnıy, yaralanma, telefon, doğum günü, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi, saldırı, insansız hava aracı (iha), iha
Putin, Kursk’ta yaralanan savaş muhabiri Poddubnıy’ı aradı
13:22 22.08.2024 (güncellendi: 13:26 22.08.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu yaralanan ve tedavisi süren savaş muhabiri Yevgeniy Poddubnıy’ı arayarak doğum gününü kutladı.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Putin, Poddubny'yi arayarak doğum gününü kutladı ve acil şifalar dileyerek işinin başına dönmesini temenni etti” ifadesine yer verildi.
Poddubnıy’ın bulunduğu otomobil, 7 Ağustos günü
Kursk Bölgesi’nin sınıra yakın kısmında Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın saldırısına uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan muhabir, Kursk Bölge Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, orada tüm gerekli incelemeler yapıldıktan ve tedavi süreci belirlendikten sonra Moskova'ya nakledilmesine
karar verilmişti.
Poddubnıy’ın ciddi yanıkları, baş yaralanması ve yüz iskeletinde travma olduğu bildirilmişti.