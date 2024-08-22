https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/putin-kurskta-yaralanan-savas-muhabiri-poddubniyi-aradi-1087137565.html

Putin, Kursk’ta yaralanan savaş muhabiri Poddubnıy’ı aradı

Putin, Kursk’ta yaralanan savaş muhabiri Poddubnıy’ı aradı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu yaralanan ve tedavisi süren savaş... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T13:22+0300

2024-08-22T13:22+0300

2024-08-22T13:26+0300

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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Putin, Poddubny'yi arayarak doğum gününü kutladı ve acil şifalar dileyerek işinin başına dönmesini temenni etti” ifadesine yer verildi.Poddubnıy’ın bulunduğu otomobil, 7 Ağustos günü Kursk Bölgesi’nin sınıra yakın kısmında Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın saldırısına uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan muhabir, Kursk Bölge Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, orada tüm gerekli incelemeler yapıldıktan ve tedavi süreci belirlendikten sonra Moskova'ya nakledilmesine karar verilmişti.Poddubnıy’ın ciddi yanıkları, baş yaralanması ve yüz iskeletinde travma olduğu bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-kursk-sinirini-gecen-yabanci-gazetecileri-arananlar-listesine-aliyor-1087137193.html

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