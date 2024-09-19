https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/trabzonspor---kayserispor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1088216258.html

Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Trabzonspor, 3. hafta erteleme karşılaşmasında Kayserispor ile 19 Eylül (bu akşam) saat 20.00'da karşılaşacak. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetirken kart... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T17:20+0300

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Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor 19 Eylül Perşembe günü saat 20:00’da karşı karşıya gelecek.Trabzonspor sakatlık ve cezalı oyuncularTrendyol Süper Lig’de Trabzonspor’un 3. hafta oynanması planlanan Kayserispor maçı ertelenmişti. Karşılaşma 19 Eylül Perşembe günü saat 20:00’da başlayacak. Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile yeni transferler Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği oynayamayacak.Trabzonspor maçı hangi kanalda?Trabzonspor - Kayserispor maçı 19 Eylül 20.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Trabzonspor-Kayserispor ilk 11'ler kim?Trabzonspor (muhtemel): Uğurcan, Pedro, Denswil, Batagov, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, DragusKayserispor (muhtemel): Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Mehmet, Nazon, Cardoso, Aylton

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/galatasaray---gaziantep-fk-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1088134747.html

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