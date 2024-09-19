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Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, 3. hafta erteleme karşılaşmasında Kayserispor ile 19 Eylül (bu akşam) saat 20.00'da karşılaşacak. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetirken kart... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T17:20+0300
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Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor 19 Eylül Perşembe günü saat 20:00’da karşı karşıya gelecek.Trabzonspor sakatlık ve cezalı oyuncularTrendyol Süper Lig’de Trabzonspor’un 3. hafta oynanması planlanan Kayserispor maçı ertelenmişti. Karşılaşma 19 Eylül Perşembe günü saat 20:00’da başlayacak. Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile yeni transferler Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği oynayamayacak.Trabzonspor maçı hangi kanalda?Trabzonspor - Kayserispor maçı 19 Eylül 20.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Trabzonspor-Kayserispor ilk 11'ler kim?Trabzonspor (muhtemel): Uğurcan, Pedro, Denswil, Batagov, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, DragusKayserispor (muhtemel): Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Mehmet, Nazon, Cardoso, Aylton
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trabzonspor - kayserispor maçı saat kaçta, trabzonspor ilk 11, kayserispor ilk 11, trabzonspor kaçak izle, kayserispor canlı yayın, trabzonspor kayserispor iddaa oranı
trabzonspor - kayserispor maçı saat kaçta, trabzonspor ilk 11, kayserispor ilk 11, trabzonspor kaçak izle, kayserispor canlı yayın, trabzonspor kayserispor iddaa oranı

Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

17:20 19.09.2024
© AATrabzonspor Kulübü, İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulüp adına daimi ve müstakil üst hakkı tesisi olarak tescil edildiğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulüp adına daimi ve müstakil üst hakkı tesisi olarak tescil edildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA
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Trabzonspor, 3. hafta erteleme karşılaşmasında Kayserispor ile 19 Eylül (bu akşam) saat 20.00'da karşılaşacak. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetirken kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen maçta yer alamayacak.
Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor 19 Eylül Perşembe günü saat 20:00’da karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor sakatlık ve cezalı oyuncular

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’un 3. hafta oynanması planlanan Kayserispor maçı ertelenmişti. Karşılaşma 19 Eylül Perşembe günü saat 20:00’da başlayacak. Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile yeni transferler Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği oynayamayacak.

Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 19 Eylül 20.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Kayserispor ilk 11'ler kim?

Trabzonspor (muhtemel): Uğurcan, Pedro, Denswil, Batagov, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Dragus
Kayserispor (muhtemel): Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Mehmet, Nazon, Cardoso, Aylton
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
SPOR
Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
17 Eylül, 18:25
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