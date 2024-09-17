https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/galatasaray---gaziantep-fk-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1088134747.html

Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Gaziantep FK maçı sarı-kırmızılıların Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenmişti. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma 17 Eylül Salı günü saat... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T18:25+0300

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2024-09-17T18:25+0300

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile karşılaşıyor.Galatasaray'ın Avrupa maçı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK maçı 17 Eylül (bu akşam) saat 20.00'da RAMS Park'ta oynanacak. Galatasaray-Gaziantep FK maçı hangi kanalda?Galatasaray Gaziantep FK maçı saat 20.00'da beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.Galatasaray'da eksik oyuncular kim?Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK mücadelesinde kadroda olmayacak. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da statü gereği oynayamayacak.Galatasaray-Gaziantep FK maçı ilk 11'leri kim? GALATASARAY (Muhtemel): Muslera, Jelert, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus, BatshuayiGAZİANTEP FK (Muhtemel): Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre, Mandouki, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kodro

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