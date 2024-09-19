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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sofya-lubnandaki-sabotaja-bir-bulgar-sirketinin-karistigi-iddialarini-yalanladi-1088212149.html
Sofya, Lübnan'daki sabotaja bir Bulgar şirketinin karıştığı iddialarını yalanladı
Sofya, Lübnan'daki sabotaja bir Bulgar şirketinin karıştığı iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
Bulgaristan Devlet Güvenlik Ajansı’nın (DANS), Lübnan’da patlayan çağrı cihazlarının tedarikinde bir Bulgar şirketinin rol aldığı yönündeki iddiaları... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T15:30+0300
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Bulgaristan merkezli Novinite ajansının bildirdiği üzere DANS, Lübnan’da patlayan çağrı cihazlarının tedarikinde bir Bulgar şirketinin rol aldığı yönündeki iddiaları içeren medya haberlerini yalanladı.Daha önce Macar portalı Telex, kendi kaynaklarına atıfla Lübnan’da patlayan çağrı cihazlarının teslimatının Bulgar şirketi Norta Global Ltd. tarafından gerçekleştirildiğini, Macar BAC Consulting Kft şirketinin ise aracı rolünde olduğunu ileri sürmüştü.DANS’tan yapılan açıklamada, “Bulgaristan Devlet Güvenlik Ajansı, medyada yer alan, Bulgaristan’da kayıtlı bir şirketin Hizbullah’a daha sonra Lübnan ve Suriye’de patlayan çağrı cihazları tedarik ettiği şeklindeki haberlere yanıt olarak, söz konusu ürünlerle ilgili Bulgaristan’da herhangi bir gümrük işleminin yapılmadığını açıkladı” ifadelerine yer verildi.DANS’ın tedarik zincirine Bulgar şirketinin olası katılımını değerlendirmek amacıyla Ulusal Gelir İdaresi ve İçişleri Bakanlığı ile ortak bir soruşturma yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, soruşturma kapsamında ‘Bulgaristan üzerinden daha sonra Macaristan’a gönderilen toplam 1.6 milyon euroluk para transferinin yapıldığını’ ortaya çıkarıldığı kaydedildi.Daha önce Tayvanlı çağrı cihazları üreticisi Gold Apollo, Lübnan’da patlayan çağrı cihazlarının lisanslı olarak Budapeşte merkezli BAC Consulting Kft şirketi tarafından üretildiğini açıklamıştı. Macar hükümeti ise şirketin aracı olduğunu ve çağrı cihazlarının asla ülkede bulunmadığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-calisma-bakani-cagri-cihazli-saldiri-onceden-tasarlanmis-bir-suc-ve-teror-eylemidir-1088173038.html
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bulgaristan, sofya, lübnan, çağrı cihazı, patlama, dans, yalanlama, macaristan
bulgaristan, sofya, lübnan, çağrı cihazı, patlama, dans, yalanlama, macaristan

Sofya, Lübnan'daki sabotaja bir Bulgar şirketinin karıştığı iddialarını yalanladı

15:30 19.09.2024 (güncellendi: 15:36 19.09.2024)
© AP PhotoLübnan'da patlatılan iletişim cihazları
Lübnan'da patlatılan iletişim cihazları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AP Photo
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Bulgaristan Devlet Güvenlik Ajansı’nın (DANS), Lübnan’da patlayan çağrı cihazlarının tedarikinde bir Bulgar şirketinin rol aldığı yönündeki iddiaları yalanladığı bildirildi.
Bulgaristan merkezli Novinite ajansının bildirdiği üzere DANS, Lübnan’da patlayan çağrı cihazlarının tedarikinde bir Bulgar şirketinin rol aldığı yönündeki iddiaları içeren medya haberlerini yalanladı.
Daha önce Macar portalı Telex, kendi kaynaklarına atıfla Lübnan’da patlayan çağrı cihazlarının teslimatının Bulgar şirketi Norta Global Ltd. tarafından gerçekleştirildiğini, Macar BAC Consulting Kft şirketinin ise aracı rolünde olduğunu ileri sürmüştü.
DANS’tan yapılan açıklamada, “Bulgaristan Devlet Güvenlik Ajansı, medyada yer alan, Bulgaristan’da kayıtlı bir şirketin Hizbullah’a daha sonra Lübnan ve Suriye’de patlayan çağrı cihazları tedarik ettiği şeklindeki haberlere yanıt olarak, söz konusu ürünlerle ilgili Bulgaristan’da herhangi bir gümrük işleminin yapılmadığını açıkladı” ifadelerine yer verildi.
DANS’ın tedarik zincirine Bulgar şirketinin olası katılımını değerlendirmek amacıyla Ulusal Gelir İdaresi ve İçişleri Bakanlığı ile ortak bir soruşturma yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, soruşturma kapsamında ‘Bulgaristan üzerinden daha sonra Macaristan’a gönderilen toplam 1.6 milyon euroluk para transferinin yapıldığını’ ortaya çıkarıldığı kaydedildi.
Daha önce Tayvanlı çağrı cihazları üreticisi Gold Apollo, Lübnan’da patlayan çağrı cihazlarının lisanslı olarak Budapeşte merkezli BAC Consulting Kft şirketi tarafından üretildiğini açıklamıştı. Macar hükümeti ise şirketin aracı olduğunu ve çağrı cihazlarının asla ülkede bulunmadığını bildirmişti.
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