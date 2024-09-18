https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-calisma-bakani-cagri-cihazli-saldiri-onceden-tasarlanmis-bir-suc-ve-teror-eylemidir-1088173038.html

Lübnan Çalışma Bakanı: Çağrı cihazlı saldırı önceden tasarlanmış bir suç ve terör eylemidir

Lübnan Çalışma Bakanı: Çağrı cihazlı saldırı önceden tasarlanmış bir suç ve terör eylemidir

Sputnik Türkiye

Lübnan Çalışma Bakanı Bayram, çağrı cihazlarının toplu patlaması yoluyla ülke genelinde düzenlenen saldırının önceden tasarlanmış bir suç ve terör eylemi... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T16:14+0300

2024-09-18T16:14+0300

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Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, Sputnik’e demecinde Lübnan’da yüzlerce el tipi çağrı cihazının neredeyse aynı anda patlaması yoluyla düzenlenen saldırının önceden tasarlanmış bir suç ve terör eylemi olduğunu, askeri açıdan başarısız olan İsrail’in psikolojik savaş yoluyla sivillerin gözünü korkutmak için söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiğini, ancak hesabının yanlış çıktığnı söyledi.Bayram, “Dost ve sevdiklerimizi kaybetmenin yasını tutuyoruz, ancak Hizbullah şoku atlattı ve önüne bakıyor, hepimizin tanık olduğu Lübnanlıların ortaya koydupu dayanışma ise yetenekli ve güçlü bir ulus inşa etmenin temelini atıyor. Düşmanımıza karşı birleşik bir cephe oluşturarak, iç fikir ayrılıklarımızı diyalog ve yakınlaşma yoluyla çözüyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-kultur-bakani-israilin-gunleri-sayili-1088162346.html

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lübnan, mustafa bayram, pager, çağrı cihazı, saldırı, yorum, israil