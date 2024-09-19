https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sirnak-valisi-birol-ekici-kimdir-1088194987.html
Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir?
Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir?
Sputnik Türkiye
Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu isimler arasında Şırnak Valisi Cevdet... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T10:38+0300
2024-09-19T10:38+0300
2024-09-19T17:45+0300
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Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Birol Ekinci ise yeni Şırnak Valisi olarak atandı.Birol Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Şırnak ilimize Vali olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerine yer verdi. Birol Ekici kimdir?1969 yılında Antalya ili Kaş ilçesinde doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.Kamu görevine Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta İlçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.Maliye Teorisi alanında Yüksek Lisans, Kentleşme ve Çevre Sorunları dalında Doktora Diplomasına sahip olup Kamu Yönetimi Alanında Doçentlik Unvanı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.12.05.2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vali Atamaları Hakkında Karar” ile Kırklareli Valiliği görevine atandı.Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Birol Ekinci Şırnak Valisi olarak atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/resmi-gazetede-yayinlandi-16-ilin-valisi-degisti-1088184683.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/burdurun-ilk-kadin-valisi-tulay-baydar-bilgihan-oldu-vali-bilgihan-kimdir-1088192615.html
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yeni şırnak valisi kim oldu?, şırnak valisi birol ekici kimdir, birol ekici kaç yaşında, nereli? hayatı ve biyografisi, birol ekici biyografi
yeni şırnak valisi kim oldu?, şırnak valisi birol ekici kimdir, birol ekici kaç yaşında, nereli? hayatı ve biyografisi, birol ekici biyografi
Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir?
10:38 19.09.2024 (güncellendi: 17:45 19.09.2024)
Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu isimler arasında Şırnak Valisi Cevdet Atay da yer aldı. Cevdet Atay'ın yerine ise yeni Şırnak Valisi Birol Ekinci oldu. Peki, Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir, kaç yaşında, nereli?
Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Birol Ekinci ise yeni Şırnak Valisi olarak atandı.
Birol Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Şırnak ilimize Vali olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
1969 yılında Antalya ili Kaş ilçesinde doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.
Kamu görevine Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta İlçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.
Maliye Teorisi alanında Yüksek Lisans, Kentleşme ve Çevre Sorunları dalında Doktora Diplomasına sahip olup Kamu Yönetimi Alanında Doçentlik Unvanı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
12.05.2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vali Atamaları Hakkında Karar” ile Kırklareli Valiliği görevine atandı.
Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Birol Ekinci Şırnak Valisi olarak atandı.