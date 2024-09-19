Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail'den çağrı cihazlı saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Vatandaşın kendi cihazları için endişelenmesine gerek yok’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
12:06
83 dk
HABER MASASI
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Saçın beyazlamasının 6 nedeni
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Morgan Stanley'in temkinli faiz beklentisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'ya gelen göçmenlerin suç oranında artış var. Çözümsüzlük sebebiyle AFD yükseliyor'
16:05
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?
17:34
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
19:20
2 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
19:43
6 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
20:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmaları
12:06
84 dk
HABER MASASI
Gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin özlük hakları nelerdir, bu haklar yeterli mi?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
'ABD gizli desteklerini Bitcoin ile yapıyor'
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu, Hizbullah’la başa çıkabildiğini göstererek İsrail içinde popülerliğini artırmayı hedefliyor olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sirnak-valisi-birol-ekici-kimdir-1088194987.html
Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir?
Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir?
Sputnik Türkiye
Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu isimler arasında Şırnak Valisi Cevdet... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T10:38+0300
2024-09-19T17:45+0300
politika
vali
birol ekici
resmi gazete
şırnak
şırnak valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088194827_0:115:1024:691_1920x0_80_0_0_6e0ee086c1921014afb87b4b68ab8e54.jpg
Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Birol Ekinci ise yeni Şırnak Valisi olarak atandı.Birol Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Şırnak ilimize Vali olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerine yer verdi. Birol Ekici kimdir?1969 yılında Antalya ili Kaş ilçesinde doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.Kamu görevine Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta İlçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.Maliye Teorisi alanında Yüksek Lisans, Kentleşme ve Çevre Sorunları dalında Doktora Diplomasına sahip olup Kamu Yönetimi Alanında Doçentlik Unvanı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.12.05.2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vali Atamaları Hakkında Karar” ile Kırklareli Valiliği görevine atandı.Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Birol Ekinci Şırnak Valisi olarak atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/resmi-gazetede-yayinlandi-16-ilin-valisi-degisti-1088184683.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/burdurun-ilk-kadin-valisi-tulay-baydar-bilgihan-oldu-vali-bilgihan-kimdir-1088192615.html
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088194827_0:19:1024:787_1920x0_80_0_0_d5f6ed87d5b15cff5f5cc6e7d9e718a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yeni şırnak valisi kim oldu?, şırnak valisi birol ekici kimdir, birol ekici kaç yaşında, nereli? hayatı ve biyografisi, birol ekici biyografi
yeni şırnak valisi kim oldu?, şırnak valisi birol ekici kimdir, birol ekici kaç yaşında, nereli? hayatı ve biyografisi, birol ekici biyografi

Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir?

10:38 19.09.2024 (güncellendi: 17:45 19.09.2024)
© Fotoğraf : Birol Ekici/ValilikBirol Ekici kimdir
Birol Ekici kimdir - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© Fotoğraf : Birol Ekici/Valilik
Abone ol
Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu isimler arasında Şırnak Valisi Cevdet Atay da yer aldı. Cevdet Atay'ın yerine ise yeni Şırnak Valisi Birol Ekinci oldu. Peki, Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir, kaç yaşında, nereli?
Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Birol Ekinci ise yeni Şırnak Valisi olarak atandı.
Birol Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Şırnak ilimize Vali olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ilin valisi değişti
00:44

Birol Ekici kimdir?

1969 yılında Antalya ili Kaş ilçesinde doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.
Kamu görevine Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta İlçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.
Maliye Teorisi alanında Yüksek Lisans, Kentleşme ve Çevre Sorunları dalında Doktora Diplomasına sahip olup Kamu Yönetimi Alanında Doçentlik Unvanı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
12.05.2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vali Atamaları Hakkında Karar” ile Kırklareli Valiliği görevine atandı.
Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Birol Ekinci Şırnak Valisi olarak atandı.
Burdur’un ilk kadın valisi Tülay Baydar Bilgihan oldu. Vali Bilgihan kimdir? - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
TÜRKİYE
Burdur’un ilk kadın valisi Tülay Baydar Bilgihan oldu. Vali Bilgihan kimdir?
10:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала