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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/burdurun-ilk-kadin-valisi-tulay-baydar-bilgihan-oldu-vali-bilgihan-kimdir-1088192615.html
Burdur’un ilk kadın valisi Tülay Baydar Bilgihan oldu. Vali Bilgihan kimdir?
Burdur’un ilk kadın valisi Tülay Baydar Bilgihan oldu. Vali Bilgihan kimdir?
Sputnik Türkiye
Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi de ‘vali-mülkiye başmüfettişliği’ görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T10:00+0300
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burdur valiliği
tülay baydar bilgihan
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İçişleri Bakanlığı’nda Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevi yürürtürken Burdur’a vali olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan, 1978 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde doğdu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdikten sonra 2000 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Kaymakam adayı olarak başladı.Yaklaşık üç yıl süren eğitimi sonrasında Vali Bilgihan, sırasıyla Isparta-Yenişar Bademli, Erzurum- Köprüköy, Malatya- Hekimhan, Denizli- Kale ve Babadağ Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, Yalova-Armutlu Kaymakamlığı, Kayseri - Hacılar Kaymakamlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve Kimlik Kartları Daire Başkanlığını, 2017-2022 yılları arasında Ankara-Gölbaşı Kaymakamlığı görevini yürüttü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ticaret-bakanligi-son-8-ayda-denetimlerde-815-milyon-liralik-idari-para-cezasi-uygulandi-1088190853.html
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burdur, burdur valiliği, tülay baydar bilgihan, kadın vali
burdur, burdur valiliği, tülay baydar bilgihan, kadın vali

Burdur’un ilk kadın valisi Tülay Baydar Bilgihan oldu. Vali Bilgihan kimdir?

10:00 19.09.2024
© FotoğrafBurdur’un ilk kadın valisi Tülay Baydar Bilgihan oldu. Vali Bilgihan kimdir?
Burdur’un ilk kadın valisi Tülay Baydar Bilgihan oldu. Vali Bilgihan kimdir? - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© Fotoğraf
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Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi de ‘vali-mülkiye başmüfettişliği’ görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Burdur’a ilk kadın vali atandı. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir?
İçişleri Bakanlığı’nda Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevi yürürtürken Burdur’a vali olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan, 1978 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde doğdu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdikten sonra 2000 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Kaymakam adayı olarak başladı.
Yaklaşık üç yıl süren eğitimi sonrasında Vali Bilgihan, sırasıyla Isparta-Yenişar Bademli, Erzurum- Köprüköy, Malatya- Hekimhan, Denizli- Kale ve Babadağ Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, Yalova-Armutlu Kaymakamlığı, Kayseri - Hacılar Kaymakamlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve Kimlik Kartları Daire Başkanlığını, 2017-2022 yılları arasında Ankara-Gölbaşı Kaymakamlığı görevini yürüttü.
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