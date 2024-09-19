https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/burdurun-ilk-kadin-valisi-tulay-baydar-bilgihan-oldu-vali-bilgihan-kimdir-1088192615.html

Burdur’un ilk kadın valisi Tülay Baydar Bilgihan oldu. Vali Bilgihan kimdir?

Burdur’un ilk kadın valisi Tülay Baydar Bilgihan oldu. Vali Bilgihan kimdir?

Sputnik Türkiye

Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi de ‘vali-mülkiye başmüfettişliği’ görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T10:00+0300

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İçişleri Bakanlığı’nda Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevi yürürtürken Burdur’a vali olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan, 1978 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde doğdu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdikten sonra 2000 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Kaymakam adayı olarak başladı.Yaklaşık üç yıl süren eğitimi sonrasında Vali Bilgihan, sırasıyla Isparta-Yenişar Bademli, Erzurum- Köprüköy, Malatya- Hekimhan, Denizli- Kale ve Babadağ Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, Yalova-Armutlu Kaymakamlığı, Kayseri - Hacılar Kaymakamlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve Kimlik Kartları Daire Başkanlığını, 2017-2022 yılları arasında Ankara-Gölbaşı Kaymakamlığı görevini yürüttü.

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